Ausblick Kreisligen: Das wird interessant am 3. Spieltag

Runde drei steht in den vier niederbayerischen Kreisligen an. Wir geben euch einen Überblick, was am 3. Spieltag interessant wird:
Das erste Topspiel der noch jungen Saison steht an. Der TSV Karpfham und auch die DJK Passau West haben bislang als einzige Teams beide Auftaktpartien siegreich gestalten können. Vor allem der verrückte 5:4-Sieg der "Westler" zuletzt gegen Aufsteiger Egglham wird in keinem Saisonrückblick fehlen dürfen. Jetzt kreuzen die beiden verlustpunktfreien Teams in Karpfham die Klingen.
3. Spieltag
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Röhrnbach - SpVgg Oberkreuzberg
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Perlesreut - FC Salzweg
Sa., 09.08.25 16:00 Uhr TSV Karpfham - DJK Passau West
Sa., 09.08.25 16:00 Uhr FC Egglham - TSV Schönberg 1904
So., 10.08.25 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - FC Tittling
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SV Hohenau
So., 10.08.25 17:00 Uhr SV Schöfweg - DJK-SV Dorfbach
Kreisliga Straubing
Absteiger gegen Aufsteiger heißt es bereits am Freitagabend in Osterhofen, wenn die SpVgg Stephansposching ihre Visitenkarte abgibt. Kann der Neuling den Topfavoriten ärgern? Spannend wird sicher auch das Nachbarschaftsduell zwischen dem TSV Regen und dem 1. FC Viechtach. "Vejda" hat einen mauen Auftakt mit zwei Niederlagen hingelegt und machte zuletzt eher durch Undiszipliniertheiten von sich reden. Gelingt im Bayerwald-Stadion die Trendwende?
3. Spieltag
Fr., 08.08.25 19:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Auerbach
Fr., 08.08.25 19:00 Uhr SpVgg Osterhofen - SpVgg Stephansposching
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr TSV Regen - 1. FC Viechtach
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Haibach - TSV Oberschneiding
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr DJK SB Straubing - FC Langdorf
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Winzer
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Perkam
Kreisliga Donau-Laaber
Der bisher stark aus den Startlöchern gekommene TSV Ergoldsbach hat beim TSV Abensberg eine knackige Auswärtsaufgabe vor sich. Ein Fingerzeig für beide Teams, was möglich sein könnte in dieser Saison. Schon ein wenig unter Zugzwang stehen der SV Ettenkofen und der FC Eintracht Landshut. Beiden Teams darf durchaus einiges zugetraut werden, bislang prangt auf der Habenseite aber noch die Null!
3. Spieltag
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - SG Mallersdorf/Grafentraubach
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - SG Sandharlanden / Gögging
Sa., 09.08.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - DJK-TSV Ast
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Ettenkofen - FC Leibersdorf
So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Hohenthann - FC Ergolding II
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - DJK-SV Adlkofen
So., 10.08.25 17:00 Uhr TSV Abensberg - TSV Ergoldsbach
Kreisliga Isar-Rott
Interessanter Schlagabtausch in Hebertsfelden: Der SVH erwartet den hochgehandelten und sehr gut gestarteten FSV Landau zum Topspiel des 3. Spieltags. Der FC Dingolfing II, der bislang mit Spektakel verzückt hat und ebenfalls zwei Siege einfahren konnte, ist zu Gast beim bislang punktlosen SV-DJK Wittibreut.
3. Spieltag
Sa., 09.08.25 12:30 Uhr SC Aufhausen - DJK-SV Geratskirchen
Sa., 09.08.25 13:30 Uhr TSV Pilsting - SG Johannesbr.-Binab.
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Hebertsfelden - FSV Landau/Isar
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - FC Velden-Eberspoint
So., 10.08.25 14:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - FC Dingolfing II
So., 10.08.25 14:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - DJK-TSV Dietfurt
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - TSV Ulbering