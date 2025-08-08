Ausblick Kreisligen: Das wird interessant am 3. Spieltag

Runde drei steht in den vier niederbayerischen Kreisligen an. Wir geben euch einen Überblick, was am 3. Spieltag interessant wird:

Das erste Topspiel der noch jungen Saison steht an. Der TSV Karpfham und auch die DJK Passau West haben bislang als einzige Teams beide Auftaktpartien siegreich gestalten können. Vor allem der verrückte 5:4-Sieg der "Westler" zuletzt gegen Aufsteiger Egglham wird in keinem Saisonrückblick fehlen dürfen. Jetzt kreuzen die beiden verlustpunktfreien Teams in Karpfham die Klingen. 3. Spieltag Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Röhrnbach - SpVgg Oberkreuzberg Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Perlesreut - FC Salzweg Sa., 09.08.25 16:00 Uhr TSV Karpfham - DJK Passau West Sa., 09.08.25 16:00 Uhr FC Egglham - TSV Schönberg 1904 So., 10.08.25 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - FC Tittling So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SV Hohenau So., 10.08.25 17:00 Uhr SV Schöfweg - DJK-SV Dorfbach Kreisliga Straubing Absteiger gegen Aufsteiger heißt es bereits am Freitagabend in Osterhofen, wenn die SpVgg Stephansposching ihre Visitenkarte abgibt. Kann der Neuling den Topfavoriten ärgern? Spannend wird sicher auch das Nachbarschaftsduell zwischen dem TSV Regen und dem 1. FC Viechtach. "Vejda" hat einen mauen Auftakt mit zwei Niederlagen hingelegt und machte zuletzt eher durch Undiszipliniertheiten von sich reden. Gelingt im Bayerwald-Stadion die Trendwende?

Der TSV Regen hat sich nach der Auftakt-Derbypleite gegen Langdorf zuletzt in Perkam aufgerappelt. Jetzt wartet das Nachbarschaftsduell mit dem 1. FC Viechtach. – Foto: Maximilian Stahl

3. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Auerbach

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr SpVgg Osterhofen - SpVgg Stephansposching

Fr., 08.08.25 19:30 Uhr TSV Regen - 1. FC Viechtach

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Haibach - TSV Oberschneiding

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr DJK SB Straubing - FC Langdorf

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Winzer

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Perkam

Niederbayern West





Kreisliga Donau-Laaber



Der bisher stark aus den Startlöchern gekommene TSV Ergoldsbach hat beim TSV Abensberg eine knackige Auswärtsaufgabe vor sich. Ein Fingerzeig für beide Teams, was möglich sein könnte in dieser Saison. Schon ein wenig unter Zugzwang stehen der SV Ettenkofen und der FC Eintracht Landshut. Beiden Teams darf durchaus einiges zugetraut werden, bislang prangt auf der Habenseite aber noch die Null!



3. Spieltag

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - SG Mallersdorf/Grafentraubach

Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - SG Sandharlanden / Gögging

Sa., 09.08.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - DJK-TSV Ast

Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Ettenkofen - FC Leibersdorf

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Hohenthann - FC Ergolding II

So., 10.08.25 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - DJK-SV Adlkofen

So., 10.08.25 17:00 Uhr TSV Abensberg - TSV Ergoldsbach



Kreisliga Isar-Rott

Interessanter Schlagabtausch in Hebertsfelden: Der SVH erwartet den hochgehandelten und sehr gut gestarteten FSV Landau zum Topspiel des 3. Spieltags. Der FC Dingolfing II, der bislang mit Spektakel verzückt hat und ebenfalls zwei Siege einfahren konnte, ist zu Gast beim bislang punktlosen SV-DJK Wittibreut.

3. Spieltag

Sa., 09.08.25 12:30 Uhr SC Aufhausen - DJK-SV Geratskirchen

Sa., 09.08.25 13:30 Uhr TSV Pilsting - SG Johannesbr.-Binab.

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Hebertsfelden - FSV Landau/Isar

Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - FC Velden-Eberspoint

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - FC Dingolfing II

So., 10.08.25 14:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - DJK-TSV Dietfurt

So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - TSV Ulbering