Ausblick Kreisligen: Das wird interessant am 2. Spieltag

Der zweite Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht an. Wir geben euch wieder einen kleinen Überblick:

2. Spieltag Sa., 02.08.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - DJK Eberhardsberg Sa., 02.08.25 15:00 Uhr FC Salzweg - SV Schöfweg Sa., 02.08.25 15:00 Uhr SV Perlesreut - SV Röhrnbach Sa., 02.08.25 17:30 Uhr TSV Schönberg 1904 - SG Thyrnau / Kellberg So., 03.08.25 14:30 Uhr SV Hohenau - SpVgg Oberkreuzberg So., 03.08.25 16:00 Uhr FC Tittling - TSV Karpfham So., 03.08.25 17:30 Uhr DJK Passau West - FC Egglham Kreisliga Straubing

Derbytime am Samstagnachmittag in Perlesreut, wenn der Nachbar aus Röhrnbach vorbeischaut. Die Hausherren sind mit einer 2:3-Niederlage in Schöfweg gestartet und werden nun alles daran setzen, die ersten Zähler der noch jungen Saison einzufahren. Das dürfte sicherlich ein Highlight des 2. Spieltags werden!

2. Spieltag

Sa., 02.08.25 15:00 Uhr SV Perkam - TSV Regen

Sa., 02.08.25 17:00 Uhr SV Auerbach - DJK SB Straubing

So., 03.08.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - TSV Oberschneiding

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SV Neuhausen/Offenberg

So., 03.08.25 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - TSV Lindberg

So., 03.08.25 17:00 Uhr SV Winzer - SC 1919 Zwiesel

So., 03.08.25 17:30 Uhr SpVgg Osterhofen - SV Haibach

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Fußball-Feiertag in Abensberg! Das Stadtderby steht auf dem Programm, und sowohl der TSV Abensberg als auch die SG Offenstetten/Rohr haben zum Auftakt beste Werbung in eigener Sache betreiben können. Die Babonen setzten mit einem 3:1-Sieg bei Bezirksliga-Absteiger Eintracht Landshut gleich mal ein Ausrufezeichen, die SG bezwang den FC Ergolding II deutlich mit 4:1. Einem spannenden wie hoffentlich zuschauerträchtigen Derby im neuen Stadion dürfte nichts im Weg stehen - und hoffentlich spielt auch das Wetter mit! Zahlreiche Besucher dürfte auch die Partie Ergoldsbach gegen Eintracht Landshut anziehen. Im Anschluss an das Spiel feiern die Gastgeber ihr Sportplatzfest.

2. Spieltag

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - FC Hohenthann

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - TSV Neustadt/Donau

Sa., 02.08.25 15:00 Uhr TSV Abensberg - SG Offenstetten / Rohr

Sa., 02.08.25 16:00 Uhr TSV Ergoldsbach - FC Eintracht Landshut

So., 03.08.25 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - SV Ettenkofen

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - SG Ihrlerstein / Essing

So., 03.08.25 16:00 Uhr FC Ergolding II - DJK-SV Adlkofen

Kreisliga Isar-Rott



Im Fokus des 2. Spieltags in der Kreisliga Isar-Rott steht das Derby zwischen dem FC Bonbruck/Bodenkirchen und der SG Johannesbrunn-Binabiburg, das allerdings erst am kommenden Mittwoch um 19 Uhr über die Bühne geht.

2. Spieltag

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr TSV Ulbering - TSV Vilsbiburg

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC Dingolfing II - TSV 1893 Gangkofen

Sa., 02.08.25 17:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - TSV Pilsting

Sa., 02.08.25 18:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - SC Aufhausen

So., 03.08.25 15:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - FSV Landau/Isar

So., 03.08.25 16:30 Uhr SV-DJK Wittibreut - SV Hebertsfelden

Mi., 06.08.25 19:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - SG Johannesbr.-Binab.