Ligavorschau
Spitzenspiel in der Kreisliga Isar-Rott: Nehmen die Landauer auch Verfolger Wittibreut in den Schwitzkasten?
Spitzenspiel in der Kreisliga Isar-Rott: Nehmen die Landauer auch Verfolger Wittibreut in den Schwitzkasten? – Foto: Charly Becherer

Ausblick Kreisligen: Das hält der 9. Spieltag parat

Was ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen geboten?

Ein traumhaftes - und womöglich letztes - Sommerwochenende steht uns bevor. Dazu ist in den vier niederbayerischen Kreisligen wieder ordentlich etwas geboten. Hier gibt`s den Überblick über den 9. Spieltag:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau

Knifflige Auswärtsaufgabe für den TSV Karpfham! Der Tabellenführer muss beim starken Aufsteiger SV Röhrnbach ran. Die Röhrnbacher sorgten jüngst am Mittwoch im Pokal für Aufsehen und rasierten Bezirksligist Hutthurm klar und deutlich mit 4:0. Die Kellerkinder Thyrnau und Hohenau stehen in Schöfweg bzw. Salzweg vor Herkulesaufgaben.

Sa., 20.09.25 14:30 Uhr SV Perlesreut - SpVgg Oberkreuzberg
Sa., 20.09.25 15:00 Uhr FC Tittling - DJK Passau West
Sa., 20.09.25 15:00 Uhr FC Salzweg - SV Hohenau
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr SV Röhrnbach - TSV Karpfham
Sa., 20.09.25 17:00 Uhr SV Schöfweg - SG Thyrnau / Kellberg
So., 21.09.25 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - FC Egglham
So., 21.09.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - TSV Schönberg 1904

Kreisliga Straubing

Verfolgerduell Zwiesel gegen Neuhausen im Fokus - >>>hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau!

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - TSV Regen
Sa., 20.09.25 15:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Neuhausen/Offenberg
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr SV Auerbach - FC Langdorf
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen - TSV Oberschneiding
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Haibach - DJK SB Straubing
So., 21.09.25 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - 1. FC Viechtach
So., 21.09.25 17:00 Uhr SV Winzer - SV Perkam

Knackige Aufgabe: Der TSV Oberschneiding versucht sich als nächstes Team der Kreisliga Straubing, der SpVgg Osterhofen die ersten Punkte abzuknöpfen.
Knackige Aufgabe: Der TSV Oberschneiding versucht sich als nächstes Team der Kreisliga Straubing, der SpVgg Osterhofen die ersten Punkte abzuknöpfen. – Foto: Alfred Brumbauer

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Hohe Auswärtshürde für Tabellenführer Mallersdorf! Die SG ist beim FC Leibersdorf gefordert. Die Elf von Spielertrainer Ali Attieh ist gut drauf und scharf darauf, dem Primus die erste Saisonniederlage zuzufügen. Sicher interessant dürfte auch das Duell zwischen dem TSV Abensberg und der DJK-SV Adlkofen werden, das allerdings auf den 7. Oktober verlegt worden ist.

Sa., 20.09.25 15:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - SG Offenstetten / Rohr
Sa., 20.09.25 15:00 Uhr FC Eintracht Landshut - FC Hohenthann
Sa., 20.09.25 17:00 Uhr SV Ettenkofen - TSV Neustadt/Donau
So., 21.09.25 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - SG Sandharlanden / Gögging
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - SG Mallersdorf/Grafentraubach
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Ergoldsbach - FC Ergolding II
Di., 07.10.25 19:00 Uhr TSV Abensberg - DJK-SV Adlkofen

Kreisliga Isar-Rott

Spitzenspiel-Alarm in der Kreisliga Isar-Rott! Der Tabellenzweite Wittibreut fordert den ungeschlagenen Tabellenführer aus Landau heraus. Das Kräftemessen dürfte sicher einige Zuschauer anlocken.

Fr., 19.09.25 19:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - FC Velden-Eberspoint
Sa., 20.09.25 13:30 Uhr FC Dingolfing II - DJK-SV Geratskirchen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr TSV Pilsting - TSV Vilsbiburg
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr SV Hebertsfelden - FC Bonbruck/Bodenk.
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - SC Aufhausen
So., 21.09.25 14:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - FSV Landau/Isar
So., 21.09.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - TSV Ulbering

