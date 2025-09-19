Ausblick Kreisligen: Das hält der 9. Spieltag parat

Spitzenspiel in der Kreisliga Isar-Rott: Nehmen die Landauer auch Verfolger Wittibreut in den Schwitzkasten? – Foto: Charly Becherer

Ein traumhaftes - und womöglich letztes - Sommerwochenende steht uns bevor. Dazu ist in den vier niederbayerischen Kreisligen wieder ordentlich etwas geboten. Hier gibt`s den Überblick über den 9. Spieltag:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Knifflige Auswärtsaufgabe für den TSV Karpfham! Der Tabellenführer muss beim starken Aufsteiger SV Röhrnbach ran. Die Röhrnbacher sorgten jüngst am Mittwoch im Pokal für Aufsehen und rasierten Bezirksligist Hutthurm klar und deutlich mit 4:0. Die Kellerkinder Thyrnau und Hohenau stehen in Schöfweg bzw. Salzweg vor Herkulesaufgaben. Sa., 20.09.25 14:30 Uhr SV Perlesreut - SpVgg Oberkreuzberg

Sa., 20.09.25 15:00 Uhr FC Tittling - DJK Passau West

Sa., 20.09.25 15:00 Uhr FC Salzweg - SV Hohenau

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr SV Röhrnbach - TSV Karpfham

Sa., 20.09.25 17:00 Uhr SV Schöfweg - SG Thyrnau / Kellberg

So., 21.09.25 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - FC Egglham

So., 21.09.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - TSV Schönberg 1904

Kreisliga Straubing



Verfolgerduell Zwiesel gegen Neuhausen im Fokus - >>>hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau! Sa., 20.09.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - TSV Regen

Sa., 20.09.25 15:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Neuhausen/Offenberg

Sa., 20.09.25 16:00 Uhr SV Auerbach - FC Langdorf

Sa., 20.09.25 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen - TSV Oberschneiding

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Haibach - DJK SB Straubing

So., 21.09.25 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - 1. FC Viechtach

So., 21.09.25 17:00 Uhr SV Winzer - SV Perkam

Knackige Aufgabe: Der TSV Oberschneiding versucht sich als nächstes Team der Kreisliga Straubing, der SpVgg Osterhofen die ersten Punkte abzuknöpfen. – Foto: Alfred Brumbauer