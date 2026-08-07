Ausblick Kreisligen: Das bringt der 3. Spieltag! Was ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen geboten? von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Isar-Rott: So richtig in Fahrt gekommen ist vergangene Woche die TuS 1860 Pfarrkirchen mit einem 7:0-Heimsieg. Jetzt geht`s zum Derby nach Hebertsfelden. – Foto: Thomas Martner

Der dritte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht am Wochenende an. Wir haben für euch wieder den Ausblick auf das Geschehen:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Die Frage vor dem 3. Spieltag in der Kreisliga Passau lautet: Kann der SV Röhrnbach den bislang so fulminanten Aufsteiger Hauzenberg II fürs Erste ausbremsen? Interessant dürfte sicher auch das reizvolle Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Aunkirchen und dem SV Hofkirchen werden. Die Hausherren haben als Aufsteiger mit zwei Siegen aus zwei Partien einen Traumstart in der neuen Umgebung hingelegt. Auch Absteiger Hofkirchen ist ordentlich aus den Startlöchern gekommen. Eine gute Kulisse dürfte garantiert sein!

Kreisliga Passau: Einen tollen Job macht bislang Aufsteiger FC Aunkirchen. Nun kommt der Nachbar aus Hofkirchen zu Besuch. – Foto: Robert Geisler

3. Spieltag

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Röhrnbach - FC Sturm Hauzenberg II

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV Perlesreut - DJK Passau West

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FC Egglham - DJK-SV Dorfbach

So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Breitenberg / Sonnen - FC Tittling

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Aunkirchen - SV Hofkirchen

So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK Vornbach a. Inn II - DJK Eberhardsberg

So., 09.08.26 17:00 Uhr SV Winzer - SG Saldenburg / Thurmansb.

Kreisliga Bayerwald Das Topspiel des 3. Spieltags steigt bereits am Freitagabend in Neuhausen, wenn mit dem SV Schöfweg ebenfalls ein Team kommt, das bisher makellos aufgetreten ist. Sicherlich viele Zuschauer dürfte am Sonntag das Derby zwischen dem TSV Regen und dem FC Langdorf ins Bayerwald-Stadion locken.

Kreisliga Bayerwald: Läuft bislang beim SV Schöfweg! Jetzt geht`s zum Topspiel nach Neuhausen. – Foto: Johann Hilmer

3. Spieltag

Fr., 07.08.26 18:45 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Schöfweg

Fr., 07.08.26 19:30 Uhr SV Haibach - SV Habischried

Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Prackenbach

Sa., 08.08.26 17:00 Uhr SV Auerbach - SV Geiersthal

Sa., 08.08.26 18:00 Uhr SpVgg Niederalteich - TSV Lindberg

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Regen - FC Langdorf

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Aholming - 1. FC Viechtach Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Am Freitagabend eröffnen der FC Ergolding II und der TSV Ergoldsbach den 3. Spieltag. Ebenfalls am Freitag empfängt der FC Eintracht Landshut die SG WiBiKi. Tabellenführer TV Geisenhausen steht vor einer kniffligen Hausaufgabe. Der Bezirksliga-Absteiger, der sich bislang bestens erholt von der Enttäuschung präsentiert, bekommt es daheim mit dem noch ungeschlagenen FC Leibersdorf zu tun.

Kreisliga Donau-Laaber: Nachwehen des Abstiegs? Beim TV Geisenhausen bislang nicht auszumachen. – Foto: Alfred Brumbauer