Ausblick Kreisligen: Das bringt der 3. Spieltag!

Der dritte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht am Wochenende an. Wir haben für euch wieder den Ausblick auf das Geschehen:
Die Frage vor dem 3. Spieltag in der Kreisliga Passau lautet: Kann der SV Röhrnbach den bislang so fulminanten Aufsteiger Hauzenberg II fürs Erste ausbremsen? Interessant dürfte sicher auch das reizvolle Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Aunkirchen und dem SV Hofkirchen werden. Die Hausherren haben als Aufsteiger mit zwei Siegen aus zwei Partien einen Traumstart in der neuen Umgebung hingelegt. Auch Absteiger Hofkirchen ist ordentlich aus den Startlöchern gekommen. Eine gute Kulisse dürfte garantiert sein!
3. Spieltag
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Röhrnbach - FC Sturm Hauzenberg II
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV Perlesreut - DJK Passau West
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FC Egglham - DJK-SV Dorfbach
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Breitenberg / Sonnen - FC Tittling
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Aunkirchen - SV Hofkirchen
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK Vornbach a. Inn II - DJK Eberhardsberg
So., 09.08.26 17:00 Uhr SV Winzer - SG Saldenburg / Thurmansb.
Das Topspiel des 3. Spieltags steigt bereits am Freitagabend in Neuhausen, wenn mit dem SV Schöfweg ebenfalls ein Team kommt, das bisher makellos aufgetreten ist. Sicherlich viele Zuschauer dürfte am Sonntag das Derby zwischen dem TSV Regen und dem FC Langdorf ins Bayerwald-Stadion locken.
3. Spieltag
Fr., 07.08.26 18:45 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Schöfweg
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr SV Haibach - SV Habischried
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Prackenbach
Sa., 08.08.26 17:00 Uhr SV Auerbach - SV Geiersthal
Sa., 08.08.26 18:00 Uhr SpVgg Niederalteich - TSV Lindberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Regen - FC Langdorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Aholming - 1. FC Viechtach
Am Freitagabend eröffnen der FC Ergolding II und der TSV Ergoldsbach den 3. Spieltag. Ebenfalls am Freitag empfängt der FC Eintracht Landshut die SG WiBiKi. Tabellenführer TV Geisenhausen steht vor einer kniffligen Hausaufgabe. Der Bezirksliga-Absteiger, der sich bislang bestens erholt von der Enttäuschung präsentiert, bekommt es daheim mit dem noch ungeschlagenen FC Leibersdorf zu tun.
3. Spieltag
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr FC Ergolding II - TSV Ergoldsbach
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG WiBiKi
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr VfR Laberweinting - TSV Abensberg
Sa., 08.08.26 14:30 Uhr SV Sallach - SG Offenstetten / Rohr
So., 09.08.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - DJK-TSV Ast
So., 09.08.26 16:00 Uhr TV Geisenhausen - FC Leibersdorf
So., 09.08.26 17:00 Uhr SV Münchnerau-La - SG Mallersdorf/Grafentraubach
Ein brisantes Derby eröffnet am Freitagabend den 3. Spieltag: Die TuS 1860 Pfarrkirchen, die vergangene Woche mit einem 7:0-Kantersieg aufhorchen ließ, ist zu Gast beim noch punktlosen SV Heberstfelden. Mit dem Derbysieg im Rücken reist Tabellenführer Wittibreut zum TSV Vilsibiburg.
3. Spieltag
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr SV Hebertsfelden - TuS 1860 Pfarrkirchen
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr TSV Vilsbiburg - SV-DJK Wittibreut
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - SC Aufhausen
So., 09.08.26 14:00 Uhr TSV Ulbering - SG Johannesbr.-Binab.
So., 09.08.26 15:00 Uhr ASCK Simbach/Inn - SV Haidlfing
So., 09.08.26 16:00 Uhr SG Dornach / Roßbach - FC Velden-Eberspoint
Di., 11.08.26 19:30 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - TSV 68 Baierbach