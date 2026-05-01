Ausblick Kreisligen: Das bringt der 24. Spieltag!

Noch drei Partien, dann ist die Partie in den niederbayerischen Kreisligen auch schon wieder zu Ende! Am kommenden Wochenende steht der 24. Spieltag auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Derbytime in der Kreisliga Passau! Die SG Thyrnau/Kellberg empfängt den Nachbarn FC Salzweg. Für beide geht es um richtig viel: Die Hausherren kämpfen um den Klassenerhalt, die Gäste um den Titel!
24. Spieltag
Fr., 01.05.26 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - SV Röhrnbach
Sa., 02.05.26 14:30 Uhr TSV Schönberg 1904 - DJK Passau West
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr TSV Karpfham - SV Schöfweg
So., 03.05.26 14:30 Uhr SV Hohenau - FC Tittling
So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - DJK-SV Dorfbach
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - FC Salzweg
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Egglham - SV Perlesreut
Kriegt der SV Neuhausen/Offenberg nochmal die Kurve im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz? Zuletzt war die Punkteausbeute des SVN mau, ein Erfolg gegen den Meister aus Osterhofen würde nochmal Schwung geben.
24. Spieltag
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr TSV Regen - SpVgg Stephansposching
So., 03.05.26 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Auerbach
So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Winzer
So., 03.05.26 14:00 Uhr DJK SB Straubing - TSV Lindberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Perkam - FC Langdorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SpVgg Osterhofen
So., 03.05.26 17:30 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Haibach
Der SV Ettenkofen will eine vermurkste Saison wenigstens noch zu einem versöhnlichen Ende bringen und den direkten Klassenerhalt schaffen. Im Heimspiel gegen die SG Offenstetten/Rohr um Goalgetter Nikolai Wöhrl soll der vierte Sieg in Folge her.
24. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - SG Mallersdorf/Grafentraubach
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Ettenkofen - SG Offenstetten / Rohr
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - TSV Abensberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - FC Eintracht Landshut
So., 03.05.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - FC Leibersdorf
So., 03.05.26 16:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - DJK-TSV Ast
So., 03.05.26 17:00 Uhr FC Hohenthann - TSV Ergoldsbach
Kreisliga Isar-Rott
Es ist angerichtet: Zweiter Matchball in Sachen Meisterschaft für den FSV Landau! Es wäre durchaus überraschend, wenn die Bergstädter am Samstag auch den zuhause liegen lassen würden.
24. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - DJK-TSV Dietfurt
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - SV-DJK Wittibreut
So., 03.05.26 14:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - SG Johannesbr.-Binab.
So., 03.05.26 14:30 Uhr FC Velden-Eberspoint - TSV Ulbering
So., 03.05.26 16:00 Uhr TSV Pilsting - SV Hebertsfelden
So., 03.05.26 16:00 Uhr SC Aufhausen - FC Dingolfing II
So., 03.05.26 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - TSV 1893 Gangkofen