 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Ausblick Kreisligen: Das bringt der 24. Spieltag!

Das ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen geboten

von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Kreisliga Passau: Im Derby zwischen der SG Thyrnau/Kellberg und dem FC Salzweg geht es für beide um viel.
Kreisliga Passau: Im Derby zwischen der SG Thyrnau/Kellberg und dem FC Salzweg geht es für beide um viel. – Foto: Robert Geisler

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Noch drei Partien, dann ist die Partie in den niederbayerischen Kreisligen auch schon wieder zu Ende! Am kommenden Wochenende steht der 24. Spieltag auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau

Derbytime in der Kreisliga Passau! Die SG Thyrnau/Kellberg empfängt den Nachbarn FC Salzweg. Für beide geht es um richtig viel: Die Hausherren kämpfen um den Klassenerhalt, die Gäste um den Titel!

24. Spieltag
Fr., 01.05.26 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - SV Röhrnbach
Sa., 02.05.26 14:30 Uhr TSV Schönberg 1904 - DJK Passau West
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr TSV Karpfham - SV Schöfweg
So., 03.05.26 14:30 Uhr SV Hohenau - FC Tittling
So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - DJK-SV Dorfbach
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - FC Salzweg
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Egglham - SV Perlesreut

Kreisliga Straubing

Kriegt der SV Neuhausen/Offenberg nochmal die Kurve im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz? Zuletzt war die Punkteausbeute des SVN mau, ein Erfolg gegen den Meister aus Osterhofen würde nochmal Schwung geben.

24. Spieltag
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr TSV Regen - SpVgg Stephansposching
So., 03.05.26 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Auerbach
So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Winzer
So., 03.05.26 14:00 Uhr DJK SB Straubing - TSV Lindberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Perkam - FC Langdorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SpVgg Osterhofen
So., 03.05.26 17:30 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Haibach

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber: Der SV Ettenkofen will den vierten Sieg in Folge.
Kreisliga Donau-Laaber: Der SV Ettenkofen will den vierten Sieg in Folge. – Foto: Alfred Brumbauer

Kreisliga Donau-Laaber

Der SV Ettenkofen will eine vermurkste Saison wenigstens noch zu einem versöhnlichen Ende bringen und den direkten Klassenerhalt schaffen. Im Heimspiel gegen die SG Offenstetten/Rohr um Goalgetter Nikolai Wöhrl soll der vierte Sieg in Folge her.

24. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - SG Mallersdorf/Grafentraubach
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Ettenkofen - SG Offenstetten / Rohr
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - TSV Abensberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - FC Eintracht Landshut
So., 03.05.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - FC Leibersdorf
So., 03.05.26 16:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - DJK-TSV Ast
So., 03.05.26 17:00 Uhr FC Hohenthann - TSV Ergoldsbach

Kreisliga Isar-Rott

Es ist angerichtet: Zweiter Matchball in Sachen Meisterschaft für den FSV Landau! Es wäre durchaus überraschend, wenn die Bergstädter am Samstag auch den zuhause liegen lassen würden.

24. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - DJK-TSV Dietfurt
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - SV-DJK Wittibreut
So., 03.05.26 14:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - SG Johannesbr.-Binab.
So., 03.05.26 14:30 Uhr FC Velden-Eberspoint - TSV Ulbering
So., 03.05.26 16:00 Uhr TSV Pilsting - SV Hebertsfelden
So., 03.05.26 16:00 Uhr SC Aufhausen - FC Dingolfing II
So., 03.05.26 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - TSV 1893 Gangkofen