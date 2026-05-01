Ausblick Kreisligen: Das bringt der 24. Spieltag! Das ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen geboten von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Passau: Im Derby zwischen der SG Thyrnau/Kellberg und dem FC Salzweg geht es für beide um viel. – Foto: Robert Geisler

Noch drei Partien, dann ist die Partie in den niederbayerischen Kreisligen auch schon wieder zu Ende! Am kommenden Wochenende steht der 24. Spieltag auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Derbytime in der Kreisliga Passau! Die SG Thyrnau/Kellberg empfängt den Nachbarn FC Salzweg. Für beide geht es um richtig viel: Die Hausherren kämpfen um den Klassenerhalt, die Gäste um den Titel!

24. Spieltag

Fr., 01.05.26 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - SV Röhrnbach

Sa., 02.05.26 14:30 Uhr TSV Schönberg 1904 - DJK Passau West

Sa., 02.05.26 16:00 Uhr TSV Karpfham - SV Schöfweg

So., 03.05.26 14:30 Uhr SV Hohenau - FC Tittling

So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - DJK-SV Dorfbach

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - FC Salzweg

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Egglham - SV Perlesreut Kreisliga Straubing

Kriegt der SV Neuhausen/Offenberg nochmal die Kurve im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz? Zuletzt war die Punkteausbeute des SVN mau, ein Erfolg gegen den Meister aus Osterhofen würde nochmal Schwung geben. 24. Spieltag

Sa., 02.05.26 15:00 Uhr TSV Regen - SpVgg Stephansposching

So., 03.05.26 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Auerbach

So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Winzer

So., 03.05.26 14:00 Uhr DJK SB Straubing - TSV Lindberg

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Perkam - FC Langdorf

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SpVgg Osterhofen

So., 03.05.26 17:30 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Haibach Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber: Der SV Ettenkofen will den vierten Sieg in Folge. – Foto: Alfred Brumbauer