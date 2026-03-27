Ausblick Kreisligen: Das bringt der 19. Spieltag

In den vier niederbayerischen Kreisligen steht am Wochenende der 19. Spieltag an. Wir haben für euch wieder die Übersicht:
Kreisliga Passau
Im Blickpunkt des 19. Spieltags steht das Bayerwald-Derby zwischen dem SV Schöfweg und dem TSV Schönberg. Während bei den Hausherren nach oben und unten nicht mehr viel passieren wird, brauchen die Gäste im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt.
19. Spieltag
Sa., 28.03.26 13:00 Uhr SV Röhrnbach - DJK-SV Dorfbach
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr SV Schöfweg - TSV Schönberg 1904
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr SV Perlesreut - DJK Passau West
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr FC Salzweg - FC Tittling
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr DJK Eberhardsberg - SV Hohenau
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Egglham - SG Thyrnau / Kellberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - TSV Karpfham
Das Titelrennen scheint entschieden, Hochspannung herrscht hingegen im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz! Und da treffen an diesem Wochenende die mit dem SV Neuhausen/Offenberg und dem TSV Regen zwei direkte Konkurrenten aufeinander.
19. Spieltag
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Perkam
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen - FC Langdorf
Sa., 28.03.26 16:15 Uhr SC 1919 Zwiesel - 1. FC Viechtach
So., 29.03.26 14:00 Uhr DJK SB Straubing - TSV Oberschneiding
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Haibach - SV Winzer
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - TSV Regen
So., 29.03.26 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SV Auerbach
Krasser könnten die Gegensätze am 19. Spieltag nicht sein: Der designierte Meister aus Adlkofen gastiert beim abgeschlagenen Tabellenletzten in Ihrlerstein. Alles andere als der nächste Sieg für die Treimer-Elf wäre eine riesige Überraschung.
19. Spieltag
Sa., 28.03.26 13:30 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - DJK-SV Adlkofen
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr TSV Ergoldsbach - FC Leibersdorf
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Sandharlanden / Gögging
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr SV Ettenkofen - FC Ergolding II
So., 29.03.26 13:00 Uhr TSV Abensberg - SG Mallersdorf/Grafentraubach
So., 29.03.26 14:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - FC Hohenthann
So., 29.03.26 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - DJK-TSV Ast
Derbytime in Wittibreut: Der Gemeinderivale aus Ulbering kommt zum ewig reizvollen Duell vorbei. Und die Konstellation verspricht viel Brisanz, denn für beide geht es um einiges: Die Hausherren wollen im Aufstiegsrennen oben dranbleiben, Ulbering braucht Punkte für den Klassenerhalt.
19. Spieltag
Sa., 28.03.26 13:30 Uhr FC Dingolfing II - SG Johannesbr.-Binab.
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - SC Aufhausen
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - FC Velden-Eberspoint
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr SV Hebertsfelden - DJK-TSV Dietfurt
So., 29.03.26 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - FSV Landau/Isar
So., 29.03.26 16:00 Uhr TSV Pilsting - DJK-SV Geratskirchen
So., 29.03.26 16:45 Uhr SV-DJK Wittibreut - TSV Ulbering