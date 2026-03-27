Ausblick Kreisligen: Das bringt der 19. Spieltag Was ist am kommenden Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen los? von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Isar-Rott: Nur zu gerne jubeln würde der TSV Ulbering am Sonntag im Derby in Wittibreut. – Foto: Werner Kroiß

In den vier niederbayerischen Kreisligen steht am Wochenende der 19. Spieltag an. Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



Im Blickpunkt des 19. Spieltags steht das Bayerwald-Derby zwischen dem SV Schöfweg und dem TSV Schönberg. Während bei den Hausherren nach oben und unten nicht mehr viel passieren wird, brauchen die Gäste im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt.

Wie im Hinspiel Ende August 2025 dürfte das Derby zwischen Schöfweg und Schönberg auch dieses Mal wieder einige Zuschauer anlocken. – Foto: Bernardo Picture

19. Spieltag

Sa., 28.03.26 13:00 Uhr SV Röhrnbach - DJK-SV Dorfbach

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr SV Schöfweg - TSV Schönberg 1904

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr SV Perlesreut - DJK Passau West

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr FC Salzweg - FC Tittling

Sa., 28.03.26 16:00 Uhr DJK Eberhardsberg - SV Hohenau

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Egglham - SG Thyrnau / Kellberg

So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - TSV Karpfham

Kreisliga Straubing Das Titelrennen scheint entschieden, Hochspannung herrscht hingegen im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz! Und da treffen an diesem Wochenende die mit dem SV Neuhausen/Offenberg und dem TSV Regen zwei direkte Konkurrenten aufeinander.

Ordentlich Feuer wird wieder drin sein im Duell Neuhausen gegen Regen. – Foto: Helmut Weiderer

19. Spieltag

Sa., 28.03.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Perkam

Sa., 28.03.26 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen - FC Langdorf

Sa., 28.03.26 16:15 Uhr SC 1919 Zwiesel - 1. FC Viechtach

So., 29.03.26 14:00 Uhr DJK SB Straubing - TSV Oberschneiding

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Haibach - SV Winzer

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - TSV Regen

So., 29.03.26 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SV Auerbach Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Krasser könnten die Gegensätze am 19. Spieltag nicht sein: Der designierte Meister aus Adlkofen gastiert beim abgeschlagenen Tabellenletzten in Ihrlerstein. Alles andere als der nächste Sieg für die Treimer-Elf wäre eine riesige Überraschung.

Vor einer schier unlösbaren Aufgabe steht die SG Ihrlerstein (in weiß) gegen das Überteam der Liga aus Adlkofen. – Foto: Alfred Brumbauer