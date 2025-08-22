Ausblick Kreisligen: Das bietet der 5. Spieltag

Der fünfte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht an. Hier gibt`s wieder den Ausblick:
Bereits am Freitagabend kann der FC Salzweg an der Tabellenspitze vorlegen und zumindest über Nacht Platz eins übernehmen. Zu Gast hat der FCS den bisher kessen Aufsteiger aus Dorfbach, der auch schon sieben Zähler einfahren konnte. Eine wegweisende Partie wartet auf das Schlusslicht und den noch sieglosen SV Röhrnbach, der es zuhause mit der SG Thyrnau/Kellberg zu tun bekommt.
5. Spieltag
Fr., 22.08.25 18:30 Uhr FC Salzweg - DJK-SV Dorfbach
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SV Röhrnbach - SG Thyrnau / Kellberg
Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SV Perlesreut - FC Tittling
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr TSV Karpfham - SV Hohenau
So., 24.08.25 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - TSV Schönberg 1904
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Egglham - SpVgg Oberkreuzberg
So., 24.08.25 17:00 Uhr SV Schöfweg - DJK Passau West
Kreisliga Straubing
5. Spieltag
Fr., 22.08.25 18:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SV Winzer
Fr., 22.08.25 19:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Perkam
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - FC Langdorf
Sa., 23.08.25 17:00 Uhr SpVgg Osterhofen - SV Auerbach
So., 24.08.25 14:00 Uhr DJK SB Straubing - 1. FC Viechtach
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Haibach - TSV Regen
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - TSV Oberschneiding
Vor einer auf dem Papier lösbaren Hausaufgabe steht der bislang makellose Tabellenführer aus Ergoldsbach. Der TSV empfängt daheim den Aufsteiger aus Ast. Der FC Eintracht Landshut hat zuletzt mit vier Zählern aus zwei Partien in die Spur gefunden. An diesem Spieltag wartet der Härtetest gegen eine erneut starke SG Mallersdorf/Grafentraubach.
5. Spieltag
Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - FC Ergolding II
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Mallersdorf/Grafentraubach
Sa., 23.08.25 17:00 Uhr SV Ettenkofen - SG Sandharlanden / Gögging
Sa., 23.08.25 17:00 Uhr TSV Ergoldsbach - DJK-TSV Ast
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - DJK-SV Adlkofen
So., 24.08.25 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - FC Hohenthann
So., 24.08.25 16:00 Uhr TSV Abensberg - FC Leibersdorf
Nach vier Niederlagen zum Auftakt ist beim TSV Pilsting von der Aufstiegseuphorie nicht mehr viel übrig. Die Stimmung aufhellen soll nun ein Heimsieg gegen den personell angeschlagenen FC Velden-Eberpoint. Bei den "Vilstallöwen" läuft`s ebenfalls noch nicht nach Wunsch. Eine richtungweisende Partie für beide Teams.
5. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FC Dingolfing II - DJK-TSV Dietfurt
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - TSV Ulbering
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SV Hebertsfelden - SC Aufhausen
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - SG Johannesbr.-Binab.
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - DJK-SV Geratskirchen
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - FSV Landau/Isar
So., 24.08.25 16:00 Uhr TSV Pilsting - FC Velden-Eberspoint