Ausblick Kreisligen: Das bietet der 5. Spieltag

Der fünfte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht an. Hier gibt`s wieder den Ausblick:

5. Spieltag Fr., 22.08.25 18:30 Uhr FC Salzweg - DJK-SV Dorfbach Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SV Röhrnbach - SG Thyrnau / Kellberg Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SV Perlesreut - FC Tittling Sa., 23.08.25 16:00 Uhr TSV Karpfham - SV Hohenau So., 24.08.25 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - TSV Schönberg 1904 So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Egglham - SpVgg Oberkreuzberg So., 24.08.25 17:00 Uhr SV Schöfweg - DJK Passau West

Bereits am Freitagabend kann der FC Salzweg an der Tabellenspitze vorlegen und zumindest über Nacht Platz eins übernehmen. Zu Gast hat der FCS den bisher kessen Aufsteiger aus Dorfbach, der auch schon sieben Zähler einfahren konnte. Eine wegweisende Partie wartet auf das Schlusslicht und den noch sieglosen SV Röhrnbach, der es zuhause mit der SG Thyrnau/Kellberg zu tun bekommt.

5. Spieltag Fr., 22.08.25 18:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SV Winzer Fr., 22.08.25 19:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Perkam Sa., 23.08.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - FC Langdorf Sa., 23.08.25 17:00 Uhr SpVgg Osterhofen - SV Auerbach So., 24.08.25 14:00 Uhr DJK SB Straubing - 1. FC Viechtach So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Haibach - TSV Regen So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - TSV Oberschneiding

Coach Mario Bjelobrk und der FC Eintracht Landshut wollen nach einem holprigen Start weiter Boden gutmachen. Gegen die SG Mallersdorf wartet allerdings eine knackige Aufgabe. – Foto: Alfred Brumbauer

Kreisliga Donau-Laaber

Vor einer auf dem Papier lösbaren Hausaufgabe steht der bislang makellose Tabellenführer aus Ergoldsbach. Der TSV empfängt daheim den Aufsteiger aus Ast. Der FC Eintracht Landshut hat zuletzt mit vier Zählern aus zwei Partien in die Spur gefunden. An diesem Spieltag wartet der Härtetest gegen eine erneut starke SG Mallersdorf/Grafentraubach.

5. Spieltag

Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - FC Ergolding II

Sa., 23.08.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Mallersdorf/Grafentraubach

Sa., 23.08.25 17:00 Uhr SV Ettenkofen - SG Sandharlanden / Gögging

Sa., 23.08.25 17:00 Uhr TSV Ergoldsbach - DJK-TSV Ast

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - DJK-SV Adlkofen

So., 24.08.25 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - FC Hohenthann

So., 24.08.25 16:00 Uhr TSV Abensberg - FC Leibersdorf

Kreisliga Isar-Rott

Nach vier Niederlagen zum Auftakt ist beim TSV Pilsting von der Aufstiegseuphorie nicht mehr viel übrig. Die Stimmung aufhellen soll nun ein Heimsieg gegen den personell angeschlagenen FC Velden-Eberpoint. Bei den "Vilstallöwen" läuft`s ebenfalls noch nicht nach Wunsch. Eine richtungweisende Partie für beide Teams.

5. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FC Dingolfing II - DJK-TSV Dietfurt

Fr., 22.08.25 20:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - TSV Ulbering

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SV Hebertsfelden - SC Aufhausen

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - SG Johannesbr.-Binab.

Sa., 23.08.25 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - DJK-SV Geratskirchen

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - FSV Landau/Isar

So., 24.08.25 16:00 Uhr TSV Pilsting - FC Velden-Eberspoint



