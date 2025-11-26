Ausblick: drei Begegnungen am Mittwoch

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Nachholspiele immer und überall? Fast sieht es so aus, nachdem der letzte Fußballsonntag vollständig der Witterung zum Opfer fiel und die betroffenen Spiele auf den 3.Dezember verlegt wurden. Für manche bedeutet dies aber auch sog. englische Wochen in Serie zu absolvieren. Differdingen trifft so als Favorit am Mittwochabend auf Rodange. Es wird dies bereits das Wettbewerb übergreifend sage und schreibe 21.Pflichtspiel des FCD seit Anfang Juli sein, danach sollten noch drei weitere bis zur Winterpause folgen.
Neben dieser Begegnung des 4.Spieltages wird auch eine des 7.Spieltages nachgeholt: mit Hesperingen und seinen Gästen von Racing stehen sich zwei der schwächsten Erstligisten der vergangenen Wochen gegenüber, wie die Formtabelle belegt. Wie das Tageblatt am Dienstag berichtete, haben sich die Hauptstädter von Stürmer Saban getrennt. Ob dies eine Lösung der von Neu-Trainer Grandjean als „Fantome“ auf wort.lu kritisierten unauffälligen Offensivreihe darstellt, muss sich zeigen. Auf jeden Fall deutet sich ein offenes Duell auf dem „Holleschbierg“ an.
Der nächste Versuch zur Austragung der Partie Christnach – Bourscheid steigt ebenfalls am Mittwochabend. Dabei wirkt die Definition dieser Begegnung skurril: eigentlich auf vergangenen Mittwoch vorverlegt, musste das Spiel kurzfristig abgesagt werden und wurde damit im Prinzip zu einem Nachholspiel des 11.Spieltages. Da die verbleibenden Partien dieser Runde am Sonntag aber ebenfalls abgesagt wurden, handelt es sich jetzt wieder um eine vorgezogene Begegnung, die laut Tabelle und Formentwicklung auf Vorteile bei den Gästen schließen lässt.
