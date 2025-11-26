 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligavorschau
Ausblick: drei Begegnungen am Mittwoch

Zwei Nachholspiele in der BGL Ligue, eine vorverlegte Partie in der 2.Division

BGL Ligue

Nachholspiele immer und überall? Fast sieht es so aus, nachdem der letzte Fußballsonntag vollständig der Witterung zum Opfer fiel und die betroffenen Spiele auf den 3.Dezember verlegt wurden. Für manche bedeutet dies aber auch sog. englische Wochen in Serie zu absolvieren. Differdingen trifft so als Favorit am Mittwochabend auf Rodange. Es wird dies bereits das Wettbewerb übergreifend sage und schreibe 21.Pflichtspiel des FCD seit Anfang Juli sein, danach sollten noch drei weitere bis zur Winterpause folgen.

Neben dieser Begegnung des 4.Spieltages wird auch eine des 7.Spieltages nachgeholt: mit Hesperingen und seinen Gästen von Racing stehen sich zwei der schwächsten Erstligisten der vergangenen Wochen gegenüber, wie die Formtabelle belegt. Wie das Tageblatt am Dienstag berichtete, haben sich die Hauptstädter von Stürmer Saban getrennt. Ob dies eine Lösung der von Neu-Trainer Grandjean als „Fantome“ auf wort.lu kritisierten unauffälligen Offensivreihe darstellt, muss sich zeigen. Auf jeden Fall deutet sich ein offenes Duell auf dem „Holleschbierg“ an.

Am Mittwoch

4.Spieltag

Heute, 19:30 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
19:30live
Unser Tipp: Heimsieg

7.Spieltag

Heute, 20:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
20:00live
Unser Tipp: Unentschieden

2.Division, 1.Bezirk

Der nächste Versuch zur Austragung der Partie Christnach Bourscheid steigt ebenfalls am Mittwochabend. Dabei wirkt die Definition dieser Begegnung skurril: eigentlich auf vergangenen Mittwoch vorverlegt, musste das Spiel kurzfristig abgesagt werden und wurde damit im Prinzip zu einem Nachholspiel des 11.Spieltages. Da die verbleibenden Partien dieser Runde am Sonntag aber ebenfalls abgesagt wurden, handelt es sich jetzt wieder um eine vorgezogene Begegnung, die laut Tabelle und Formentwicklung auf Vorteile bei den Gästen schließen lässt.

Am Mittwoch

11.Spieltag

Heute, 20:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

