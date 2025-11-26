Ausblick: drei Begegnungen am Mittwoch

BGL Ligue

Nachholspiele immer und überall? Fast sieht es so aus, nachdem der letzte Fußballsonntag vollständig der Witterung zum Opfer fiel und die betroffenen Spiele auf den 3.Dezember verlegt wurden. Für manche bedeutet dies aber auch sog. englische Wochen in Serie zu absolvieren. Differdingen trifft so als Favorit am Mittwochabend auf Rodange. Es wird dies bereits das Wettbewerb übergreifend sage und schreibe 21.Pflichtspiel des FCD seit Anfang Juli sein, danach sollten noch drei weitere bis zur Winterpause folgen.