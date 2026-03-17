Ausblick auf die Kreisligen: Bezirksliga-Anwärter in der Übersicht Am kommenden Wochenende starten die vier niederbayerischen Kreisligen in die Frühjahrsrunde von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Abschied mit Aufstieg? Christoph Schambeck will mit dem FSV Landau direkte Rückkehr in die Bezirksliga schaffen - und wird dann nach der Saison sein Amt niederlegen. – Foto: Charly Becherer

Die vier niederbayerischen Kreisligen stehen nach der langen Winterpause in den Startlöchern! Am kommenden Wochenende fällt endlich der Startschuss in die Frühjahrsrunde. Grund genug, um vorab mal einen Blick auf die Tabellen zu werfen und sich wieder ins Gedächtnis zu holen: Wer mischt im Aufstiegsrennen mit und ist ein potentieller Bezirksliga-Anwärter? Hier gibt`s die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



1. FC Salzweg 17 Spiele 42 Punkte

2. TSV Karpfham 17 Spiele 40 Punkte

3. DJK Passau-West 17 Spiele 28 Punkte

Senad Sallaku, zuletzt in der Bayernliga für Hauzenberg am Ball, hat den FC Salzweg in der Winterpause verstärkt. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnet sich bis Saisonende in Sachen Titelkampf ab. Salzweg und Karpfham spielen beide eine starke Saison und haben jeweils erst eine Niederlage kassiert. Besonderes Zuckerl: Beide Kontrahenten treffen am letzten Spieltag direkt aufeinander. Es winkt ein echtes Endspiel um den Titel!





Kreisliga Straubing



1. SpVgg Osterhofen 17 Spiele 43 Punkte

2. SV Neuhausen/Offenberg 17 Spiele 36 Punkte

3. SC Zwiesel 17 Spiele 33 Punkte

4. TSV Regen 17 Spiele 31 Punkte 1. SpVgg Osterhofen 17 Spiele 43 Punkte2. SV Neuhausen/Offenberg 17 Spiele 36 Punkte3. SC Zwiesel 17 Spiele 33 Punkte4. TSV Regen 17 Spiele 31 Punkte

Blick nach oben. Schafft der SC Zwiesel nach über zehn Jahren die Rückkehr in die Bezirksliga? – Foto: Mike Sigl

In den abschließenden beiden Partien hat die SpVgg Osterhofen in Sachen Meisterschaft die Tür einen Spalt breit offengelassen und ist völlig überraschend gegen die Kellerkinder Stephansposching (1:1) und Winzer (0:0) nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Passiert allerdings nichts Verrücktes, wird sich Osterhofen den Titel sichern! Spannender dürfte der Kampf um die Vizemeisterschaft und damit den Aufstiegs-Relegationsplatz werden. Da deutet sich ein Dreikampf zwischen dem SV Neuhausen (Platz 2), dem SC Zwiesel (3) und dem TSV Regen (3) an. Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber



1. DJK-SV Adlkofen 17 Spiele 45 Punkte

2. TSV Neustadt/Donau 17 Spiele 34 Punkte

3. TSV Ergoldsbach 17 Spiele 31 Punkte

4. SG Mallersdorf/Grafentraubach 17 Spiele 30 Punkte

Ab Sommer wohl Bezirksligist: Adlkofen führt die Kreisliga Donau-Laaber zu Beginn der Frühjarhsrunde mit 11 Punkten Vorsprung an. – Foto: Alfred Brumbauer