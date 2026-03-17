Ausblick auf die Kreisligen: Bezirksliga-Anwärter in der Übersicht

Die vier niederbayerischen Kreisligen stehen nach der langen Winterpause in den Startlöchern! Am kommenden Wochenende fällt endlich der Startschuss in die Frühjahrsrunde. Grund genug, um vorab mal einen Blick auf die Tabellen zu werfen und sich wieder ins Gedächtnis zu holen: Wer mischt im Aufstiegsrennen mit und ist ein potentieller Bezirksliga-Anwärter? Hier gibt`s die Übersicht:
Kreisliga Passau
1. FC Salzweg 17 Spiele 42 Punkte
2. TSV Karpfham 17 Spiele 40 Punkte
3. DJK Passau-West 17 Spiele 28 Punkte
Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnet sich bis Saisonende in Sachen Titelkampf ab. Salzweg und Karpfham spielen beide eine starke Saison und haben jeweils erst eine Niederlage kassiert. Besonderes Zuckerl: Beide Kontrahenten treffen am letzten Spieltag direkt aufeinander. Es winkt ein echtes Endspiel um den Titel!
In den abschließenden beiden Partien hat die SpVgg Osterhofen in Sachen Meisterschaft die Tür einen Spalt breit offengelassen und ist völlig überraschend gegen die Kellerkinder Stephansposching (1:1) und Winzer (0:0) nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Passiert allerdings nichts Verrücktes, wird sich Osterhofen den Titel sichern! Spannender dürfte der Kampf um die Vizemeisterschaft und damit den Aufstiegs-Relegationsplatz werden. Da deutet sich ein Dreikampf zwischen dem SV Neuhausen (Platz 2), dem SC Zwiesel (3) und dem TSV Regen (3) an.
Kreisliga Donau-Laaber
1. DJK-SV Adlkofen 17 Spiele 45 Punkte
2. TSV Neustadt/Donau 17 Spiele 34 Punkte
3. TSV Ergoldsbach 17 Spiele 31 Punkte
4. SG Mallersdorf/Grafentraubach 17 Spiele 30 Punkte
Titelrennen? Eher eine One-Man-Show! Adlkofen spielt eine Traumsaison und wird sich bei elf Punkten Vorsprung den Titel nicht mehr nehmen lassen! Im Hintergrund können schon die Planungen für die Bezirksliga anlaufen. Hochspannung verspricht hingegen der Kampf um Platz zwei. Den TSV Neustadt an der Donau, den TSV Ergoldsbach und die SG Mallersdorf/Grafentraubach trennen nur vier Zähler. Selbst den FC Eintracht Landshut, aktuell zu Winterpause sieben Zähler hinter Platz zwei, sollte man noch nicht ganz abschreiben.
1. FSV Landau 17 Spiele 43 Punkte
2. SV-DJK Wittibreut 17 Spiele 38 Punkte
3. FC Dingolfing II 17 Spiele 36 Punkte
Mit beeindruckender Konstanz marschiert der FSV Landau Richtung direkter Wiederaufstieg. Basis für den Erfolg ist die extrem stabile Defensive, die im bisherigen Saisonverlauf nur neun Gegentreffer zugelassen hat. Und wer kennt den Spruch nicht: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften! Hinter dem FSV tummeln sich zwei Überraschungsteams: Den SV-DJK Wittibreut hatte wohl niemand vor der Saison auf der Rechnung, wenn es ums Thema Aufstieg geht. Auf Rang drei macht die junge Landesliga-Reserve des FC Dingolfing Spaß. Die zweite Mannschaft des FCD ist mit bislang 50 Treffern das torhungrigste Team der Liga.