Ausbildung in Burghausen und Deggendorf: Zwei Talente für Römer

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir uns mit Bene und David zwei talentierte Nachwuchsspieler aus unserer unmittelbaren Region sichern konnten. Beide sind nicht nur über die letzten Jahre hervorragend ausgebildet worden, sondern hinterließen in den Gesprächen auch menschlich einen sehr bodenständigen und sympathischen Eindruck. Deshalb freuen wir uns schon, sie ab Sommer als Teil des FC Künzing begrüßen zu können", informiert Künzings Sportlicher Leiter Daniel Seidl.

"Der Wechsel zum FC Künzing bedeutet für mich einen wichtigen Schritt in meiner Entwicklung. Nach dem frühzeitigen Wechsel aus der Jugend in den Herrenbereich freue ich mich, mich weiter entwickeln zu können und meine ersten Erfahrungen zu sammeln. Ich bin sehr dankbar für diese große Chance und freue mich, Teil dieses Vereins zu werden", sagt der in Aunkirchen wohnhafte Benedikt Heininger, dessen älter Bruder Niklas beim FC Sturm Hauzenberg eine Stammkraft in der Innenverteidigung ist. "Bene hat schon bei uns mittrainiert und dabei einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Er ist sehr ehrgeizig und für einen Abwehrspieler vor allem auch fußballerisch hervorragend", skizziert Daniel Seidl.