Ausbildung beim FC Barcelona: Neuer Trainer für den TSV Siegsdorf

Der TSV Siegsdorf stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison – egal ob in der Fußball-Bezirksliga Ost oder nicht. Mit Felix Maaßen übernimmt ein aktueller Spieler das Zepter – und bringt internationale Ausbildung mit.

Siegsdorf – Der TSV Siegsdorf rüstet sich für die Zukunft – und setzt dabei auf eine interne Lösung mit Vision. Während die erste Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Ost noch mitten im Abstiegskampf steckt, aber zuletzt einen Achtungserfolg beim TSV Ampfing ergattern konnten , basteln die Verantwortlichen schon am Gerüst für die kommende Saison. Jetzt steht fest: Der neue Cheftrainer ab Sommer heißt Felix Maaßen.

Eine überraschende, aber wohlüberlegte Entscheidung. Denn der 27-Jährige kennt das Team bestens – Maaßen steht aktuell selbst als Spieler auf dem Platz. Künftig wird er also die Doppelrolle als Spielertrainer übernehmen. Er folgt damit auf Interimslösung Willi Aigner, der nach dem überraschenden Abgang von Stefan Mauerkirchner das Kommando auf der Trainerbank übernommen hatte , den Klub im Sommer wie geplant wieder verlässt.

„Mit Felix Maaßen als Headcoach konnten wir einen gut ausgebildeten Mann gewinnen, der sowohl die UEFA-B-Trainerlizenz hat, als auch beim Barca Innovation Hub eine Ausbildung genoss“, heißt es in der offiziellen Vereinsmeldung am Mittwoch (9. April). Die Verantwortlichen loben seinen modernen Blick auf den Fußball, seine Ausbildung und seine Stellung innerhalb der Mannschaft: „Sein hoher Stellenwert in der Mannschaft ist zudem ein großer Pluspunkt.“

Auch wenn der Klassenerhalt sportlich noch in der Schwebe hängt – der Blick geht klar nach vorne. Die Siegsdorfer verfolgen weiterhin ihren Weg: eine jüngere, schlagkräftige Truppe formen, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Maaßen soll diese Philosophie weiterführen, mit frischen Ideen und einem klaren Konzept.

TSV Siegsdorf: Wittmann und Rückkehrer Reiter ergänzen Trainerteam

Unterstützt wird der neue Chef an der Linie von einem eingespielten Team. Josef Wittmann bleibt dem Verein als Co-Trainer erhalten. Neu im Staff ist Ex-Trainer der SG Chieming/Grabenstätt Christoph Reiter – ein Rückkehrer, der als echter Siegsdorfer nun auch abseits des Spielfelds mithelfen soll, den Umbruch zu begleiten.

Maaßens Verpflichtung ist kein Notnagel. Sie ist ein Statement. Für Kontinuität. Für Identifikation. Und für einen Weg, den der TSV Siegsdorf konsequent weitergeht: weniger externe Lösungen, mehr Vertrauen in die eigenen Leute. Noch ist nicht klar, in welcher Liga der TSV kommende Saison antritt. Doch eines scheint sicher: Mit Felix Maaßen beginnt ein neues Kapitel – jung, ambitioniert, und mit einem klaren Ziel vor Augen. (mck)

*Demnächst ist auf beinschuss.de ein exklusives Interview über die detaillierten Zukunftspläne mit den Verantwortlichen des TSV Siegsdorf zu lesen*