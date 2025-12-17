 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Philipp Retajski

Ausber Cup mit Oberligist Gievenbeck und Westfalenligist Kinderhaus

Der 31. Ausber Cup der DJK RW Alverskirchen

Als Favoriten gehen die Oberligisten 1. FC Gievenbeck und TuS Hiltrup in das dreitägige Event. Zum Auftakt sind am heutigen Mittwoch u. a. Gievenbeck und Westfalenliga-Tabellenführer SC Westfalia Kinderhaus im Einsatz.

