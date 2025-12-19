Ausber Cup: Gievenbeck gewinnt Finale gegen Kinderhaus

Oberligist 1. FC Gievenbeck setzte sich gegen Ligarivale TuS Hiltrup und Titelverteidiger SC Westfalia Kinderhaus durch.
Halbfinale
1. FC Gievenbeck – TuS Hiltrup 8:2
Tore: 1:0 Langenkamp (1.), 2:0 Bräunig (2.), 3:0 Scheipers (3.), 3:1 Rocha (4.), 4:1 Makkar (5.), 5:1 Langenkamp (6.), 6:1 Büscher (7.), 6:2 Bußmann (8.), 7:2 Langenkamp (9.), 8:2 Langenkamp (10.)
TSV Handorf – Westfalia Kinderhaus 2:5
Tore: 0:1 Witt (2.), 1:1 Pohlmeyer (3.), 1:2 Siekmann (5.), 1:3 Graberg (7.), 1:4 Siekmann (9.), 2:4 Hoffmann (11.), 2:5 Abdvis Zadeh (12.)
Spiel um Platz 3
TuS Hiltrup – TSV Handorf 1:3 nach 9-Meter-Schießen
Tore: 0:1 Hille, 1:1 Sarrafyar, 1:2 Hoffmann, 1:3 Pohlmeyer
Finale
1. FC Gievenbeck – Westfalia Kinderhaus 1:0
Tore: 1:0 Bräunig (6.)
___
Alle Ergebnisse im Überblick: