Aus zwei Rivalen entsteht eine neue Spielgemeinschaft

Nach dem knapp verpassten Klassenerhalt in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall geht der TSV Sechselberg einen neuen Weg und startet eine Spielgemeinschaft mit seinem ärgsten Rivalen. In der Relegation mussten die Sechselberger in Althütte noch den Kürzeren ziehen, nun kickt der TSV zusammen mit Althütte.

__________________________________________________________________________________________________

Aufgrund drohender Personalnot und, um die Kräfte innerhalb der Gemeine Althütte zu bündeln, geht der TSV Althütte und der TSV Sechslberg in der anstehenden Saison als Spielgemeinschaft an den Start. Das betrifft sowohl das Althütter Team in der Kreisliga A2, als auch die Zweitvertretung in der Kreisliga B5.

---

Abschlusstabelle der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall

1. SV Unterweissach 28 24-4-0 103:31 76

2. VfR Murrhardt 28 20-4-4 89:32 64

3. Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 28 15-5-8 71:53 50

4. FSV Weiler zum Stein 28 13-6-9 67:61 45

5. Großer Alexander Backnang 28 12-5-11 66:68 41

6. TSC Murrhardt 28 12-5-11 63:69 41

7. SV Allmersbach II 28 11-5-12 60:57 38

8. FV Sulzbach/Murr 28 12-1-15 74:76 37

9. SV Steinbach 28 11-4-13 61:74 37

10. SK Fichtenberg 28 10-6-12 63:52 36

11. TSV Althütte 28 11-3-14 64:65 36

12. TSV Sechselberg 28 9-6-13 68:79 33

13. TSV Oberbrüden 28 8-1-19 66:94 25

14. SC Urbach II 28 6-4-18 50:119 22

15. SC Fornsbach 28 4-5-19 39:74 17

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________