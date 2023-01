Aus zwei mach drei: Meckenhausen verstärkt Trainerteam Nachdem der TSV Meckenhausen e.V. Anfang Dezember über die Vakanz der Chefcoach-Stelle informiert hat, steht nun die Neubesetzung zur Saison 2023/24 fest.

Dominik Betz, der für die Saison 2022/23 noch das Amt des Cheftrainers innehat, beendet seine intensive, erfolgreiche Zeit bei unserem TSV zum Saisonende. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen beiden Saisons. Domi hat Erfahrung und Nachwuchs, unter neuem Teamgeist vereint, in die Bezirksliga trainiert. Mit Hinblick auf die anstehende Rückrunde, sind wir positiv gestimmt, dass auch die erste Bezirksligasaison des TSV seit den 80er Jahren durchaus erfolgreich verlaufen und das Ziel „Klassenerhalt“ erreicht wird.

Ein Trainer, der weiß wo wir herkommen und dazu das Know-How mitbringt uns langfristig in der Bezirksliga zu etablieren. Sein Bachelor in der angewandten Sport- und Trainingswissenschaft rundet seine Expertise auch aus Theorie-Sicht ab.

Durch seine frühere Aktivität in unserem TSV verbindet er verschiedene Generationen miteinander und hält unseren Mannen stets den Rücken frei. Wir schätzen seine Erfahrung, seine Liebe zum Fußball und vor allem seine ansteckende Motivation sehr.

Nicht nur aus diesen Gründen war es in den Gesprächen mit den potenziellen Kandidaten wichtig, dass uns Hans erhalten bleibt. Und das ist uns geglückt.

Komplett macht unser Trainer-Trio Dominik Lambrecht, der aktuell den FV Röthenbach bei Altdorf trainiert und für selbigen Verein aufläuft.

Als Co-Spielertrainer verstärkt er ab kommender Saison zusätzlich. Seine Spielerstationen bis dorthin führen aus der Jugend bei Schweinfurt 05 und JFG in seinem Heimatverein TSV Karlburg, in den Herrenbereich beim FV Karlstadt (Aufstieg Kreis- in Bezirksliga) und zum TSV Karlburg (Aufstieg Bayernliga in Landesliga) zu seinem jetzigen Verein dem FV Röthenbach. Jetzt führt sein Weg zur Saison 23/24 zu uns.

Wir wünschen Domi und Hans für die Rückrunde ein weiterhin gutes Händchen. Dem neuen Trainerteam viel Spaß bei ihrer Arbeit und uns allen für die Zukunft nur das Beste.

Ein Dorf. Ein Team.