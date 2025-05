Aus zum Saisonende: Deutz trennt sich vom Trainerteam um Dalman

Nach anderthalb Jahren endet das Engagement des 38-jährigen Dalman in Deutz also. Der Landesligist sprach in der offiziellen Pressemitteilung davon, dass man sich nach intensiven Gesprächen nicht auf eine weitere Zusammenarbeit über die Saison hinaus habe einigen können. Dafür gibt es laut Yilmaz Ardic, dem Sportlichen Leiter der 05er, verschiedene Gründe. "Co-Trainer Telmo Pires-Teixeira möchte zunächst etwas kürzertreten, aufgrund familiärer, persönlicher und beruflicher Situation." Anders sieht die Situation bei Cheftrainer Serkan Dalman aus. "Wir sind bei der Frage nach der sportlichen Ausrichtung für die Zukunft nicht übereingekommen", erklärt Ardic. "Wir als Verein wollen uns gesund entwickeln und vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Da sehen wir auch großes Potenzial." Dalman teile diese Ansichten durchaus, habe darüber hinaus jedoch Vorstellungen, die der Verein kurzfristig nicht leisten könne. Böses Blut ist augenscheinlich aber nicht geflossen. Vielmehr bedankt sich der Verein bei beiden Trainern "für ihre geleistete Arbeit, ihr Riesen Engagement und ihre Unterstützung."

Sportlich betrachtet befindet sich die Sportvereinigung derzeit auch in eher unruhigem Fahrwasser. Nachdem das Team in der Hinrunde noch Platz fünf belegte, stottert der Motor seit der Winterpause ordentlich. Die 05er gewannen nur eins ihrer acht Rückrundenspiele (zwei Unentschieden, fünf Niederlagen) und erzielten dabei insgesamt magere acht Tore. In der Konsequenz wurde Deutz auf Rang elf durchgereicht. Das verkündete Saisonziel, eine einstellige Platzierung, ist zwar selbstverständlich noch im Bereich des Möglichen, Dalman und seine Jungs müssen aber aufpassen, nicht noch so richtig in den Strudel des Abstiegskampfs zu geraten. Schlusslicht DJK Südwest Köln scheint momentan in einer noch größeren Formkrise zu stecken, die restliche Konkurrenz aus Flittard, Wiehl, Marialinden, Oberpleis und Bad Honnef punktete in den vergangenen Wochen allerdings nicht schlecht.

Erst wenn der Klassenerhalt sicher ist, können Ardic und Co. wirklich für die kommende Spielzeit planen - und dann mit einem neuen Trainergespann den eingeschlagenen Deutzer Weg weitergehen.