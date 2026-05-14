Aus Zeitgründen: Filipe Constantino verlässt Harlingen nach Saisonende von Ben Majerus · Heute, 18:04 Uhr · 0 Leser

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Filipe Constantino, Trainer der ersten Mannschaft des FC Green Boys, wird den Verein nach Saisonende leider verlassen. Die lange Anfahrt zu Spielen und Training (150 Kilometer Hin- und Rückweg) parallel zur Trainerausbildung und der Familienplanung haben den 28-Jährigen nach reiflicher Überlegung dazu veranlasst, einen Posten näher an seinem Wohnort anzunehmen.

Die Entscheidung ist ihm dabei alles andere als leicht gefallen: „Ich habe jede Minute für diesen Verein gerne investiert und freue mich riesig, dass wir das Ziel des Aufstiegs gemeinsam als Mannschaft erreicht haben. Trotz der vielen Kilometer und der Anstrengungen habe ich mich hier wirklich zuhause gefühlt. Deshalb war diese Entscheidung für mich alles andere als einfach, und dieser Abschied fällt mir schwer.