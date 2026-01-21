"Aus Vier mach Zwei an der Spitze"

Eine absolut hervorragende Vorrunde. In den letzten Spielen gegen die direkte Konkurrenz musste man sich leider geschlagen geben, mit etwas mehr Spielglück, hätte man auch noch in diesen Spielen den ein oder anderen Punkt mitnehmen können. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem dritten Tabellenplatz auf Kurs. In der Sommervorbereitung wurde der Aufstieg- bzw. Relegationsplatz als Ziel festgelegt.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Hier ist an erster Stelle RB Heidelberg zu nennen. Mit dem 4. Platz in der Tabelle sind sie u.a. einer der ärgsten Verfolger. Von ihrer Qualität mussten wir uns leider bei der bitteren 0:2-Niederlage überzeugen lassen. Mit Florian Stein haben sie auch einen der besten Stürmer der Liga in ihren Reihen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser Ziel für die Rückrunde wird die Verteidigung der Relegationsplätze sein, dies wird eine schwere Aufgabe werden. Von hinten kommen nämlich die Mannschaften wie RB Heidelberg und VfB Wiesloch II. Für Spannung sollte daher in der Kreisklasse C1 Heidelberg bestens gesorgt sein. Mit FC Badenia St.Ilgen und uns gibt es mehrere Bewerber für die Relegationsplätze. Da heißt es, aus vier mach zwei.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Hier hat uns die Losfee eine doch sehr machbare Gruppe geschenkt. Ein Weiterkommen sollte schon drin sein. Mit Curacao als Auftaktgegner muss man sich das Selbstvertrauen holen, alles als ein klarer hoher Sieg wäre eine Enttäuschung. Gegen die Elfenbeinküste kommt zwar eine gute Mannschaft auf uns zu, dennoch eine machbare Aufgabe. Mit Ecuador trifft man im letzten Gruppenspiel wohl auch auf den stärksten Gruppengegner. Das Viertelfinale sollte je nach Gegner in der K.O.-Phase schon das Mindestziel sein. Wenn alles perfekt läuft, kann es aber auch weitergehen. Aber als Favorit gehen wir nicht ins Turnier. Als Favorit gelten wohl der amtierende Weltmeister Argentinien sowie Frankreich und Spanien mit ihrem riesigen Potential.