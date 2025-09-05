Früher Schockmoment in Wernsdorf

Das Spiel begann turbulent. Schon in der fünften Minute wurde Union-Keeper Richard Dannat mit Rot vom Platz gestellt. Damit musste das Team fast die komplette Partie in Unterzahl bestreiten. „Der frühe Platzverweis für unseren Torwart in der fünften Minute hat die Partie natürlich beeinflusst – aus unserer Sicht war die Entscheidung zumindest diskutabel“, erklärte Hetzel später. Trotz dieser Hypothek behielt die SG Union die Ruhe und versuchte, das Spiel zu ordnen.

Union übernimmt trotz Unterzahl das Kommando

Nach einigen Unsicherheiten in der Anfangsphase fand Union immer besser in die Partie. Defensiv kompakt und mit klaren Umschaltmomenten gelang es der Hetzel-Elf, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. In der 27. Minute fiel die erlösende Führung: Michel Sobek traf zum 1:0 und stellte damit die Weichen. „Trotzdem haben wir es geschafft, das Spiel an uns zu ziehen und sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen“, so Hetzel.

Kalte Effizienz nach der Pause

Im zweiten Durchgang legte die SG Union noch einmal an Konsequenz zu. Während die Gastgeber ihre wenigen Chancen nicht nutzten, schlug der Oberligist eiskalt zu. In der 65. Minute erhöhte Ian Kroh auf 2:0. Nur 16 Minuten später sorgte erneut Michel Sobek mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung. „In der zweiten Halbzeit haben wir die Kontrolle übernommen und das 2:0 und 3:0 nachgelegt. Am Ende steht ein verdienter Sieg und der Einzug ins Achtelfinale“, sagte Hetzel zufrieden.

Verdienter Sieg und starke Serie

Klosterfelde hat damit seine ungeschlagene Serie auf vier Pflichtspiele ausgebaut. Nach dem Pokalerfolg in Neuruppin (3:1), dem 5:0-Heimsieg gegen Viktoria Berlin und dem 3:3 beim FC Anker Wismar bestätigte die Mannschaft auch in Wernsdorf ihre positive Entwicklung. „Wir freuen uns auf die nächste Runde, sind jetzt seit vier Pflichtspielen ungeschlagen und wollen diesen Trend auch in der Oberliga am kommenden Wochenende gegen Tasmania fortsetzen und dort etwas Zählbares mitnehmen. Insgesamt sind wir auf einem guten Weg“, so Hetzel.

Union zeigt Reife und Stabilität

Der Auftritt in Wernsdorf war für den Trainer ein wichtiger Beweis, dass seine Mannschaft auch mit schwierigen Situationen umgehen kann. Trotz Unterzahl und hitziger Atmosphäre behielt die SG Union die Nerven, nutzte die Chancen und blieb defensiv stabil. Die mannschaftliche Geschlossenheit und das Vertrauen in die eigene Stärke waren die Schlüssel zum Erfolg.

Fokus auf das nächste Spiel

Am Sonntag, 14. September, wartet die nächste Bewährungsprobe: In der NOFV-Oberliga Nord gastiert die SG Union um 14 Uhr beim Tabellenzweiten SV Tasmania Berlin. Nach dem Pokalsieg in Wernsdorf will die Mannschaft von Trainer Kevin Hetzel dort erneut mutig auftreten und den positiven Trend bestätigen.

Ein Sieg mit Signalwirkung

Das 3:0 in Wernsdorf war mehr als nur ein Pflichtsieg. Es war ein Signal: Die SG Union Klosterfelde hat gelernt, auch in widrigen Umständen Lösungen zu finden. Der Einzug ins Achtelfinale ist verdient – und gibt Selbstvertrauen für die schweren Aufgaben in der Oberliga.