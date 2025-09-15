Bis zur 60. Minute leitete der junge Referee die Partie ruhig und souverän. Und das obwohl der Schiri anscheinend aus Altdorfer Sicht von Anfang an alles falsch pfiff ("Hast du Tomaten auf den Augen", 1. Minute). Es folgten während der ganzen Spielzeit immer wieder Kommentare gegen den jungen Schiedsrichter ("Du bist eine Witzfigur"). Ein Freistoßpfiff gegen Altdorf und die folgende Gelb-Rote Karte für einen Altdorfer Spieler brachten die Situation dann aber zum eskalieren.

Es hätte ein reines Fußballfest sein können: Der TSV Grafenberg spielte groß auf und besiegte den TSV Altdorf mit 9:0. Doch statt Freude und sportlicher Fairness bestimmte ein peinlicher und aus unserer Sicht richtig unnötiger, beschämender Skandal das Geschehen. Im Mittelpunkt: ein erst 17-jähriger Schiedsrichter, der von erwachsenen Spielern, dem Altdorfer Trainer und Teilen des Publikums aufs Übelste beleidigt und verunglimpft wurde.

Mehrere Spieler verloren die Nerven und schrien den Schiedsrichter an. Die Bank der Altdorfer stachelten die Situation zusätzlich auf übelste Art und Weise an und dafür wurde der Trainer zurecht mit Gelb-Rot bestraft. Wohlgemerkt alles bei einem Stand von 6:0. Von den Rängen beteiligten sich dann auch Fans am verbalen Angriff, und selbst die Ordner des TSV Grafenberg, die schlicht für Sicherheit sorgen wollten und vom Schiedsrichter angefordert wurden, durften sich von Altdorfer Anhängern Beleidigungen anhören.

Der 17-jährige Schiedsrichter war in dieser Phase sogar fast gezwungen, die Partie abzubrechen – so massiv war der Druck, der auf ihn ausgeübt wurde. Und obwohl das Spiel nach der Unterbrechung fortgesetzt werden konnte, waren die Zuschauer auf Altdorfer Seite null einsichtig, weiter provokativ und hatten keinerlei Interesse an einer Deeskalation.

Dass ein junger Schiedsrichter, der seine Freizeit opfert, um das Spiel überhaupt möglich zu machen, in einer solchen Weise zur Zielscheibe gemacht wird, ist beschämend. Hier vergreifen sich erwachsene Menschen – Spieler, Trainer, Zuschauer – an einem Jugendlichen, der gerade erst am Anfang seiner Laufbahn als Schiedsrichter steht und das Spiel einfach nur nach bestem Wissen und Gewissen leitet.

Zurück bleibt ein bitterer Beigeschmack und die dringende Forderung: Solches Verhalten darf nicht folgenlos bleiben. Uns geht es dabei vor allem darum, dass so ein Verhalten auf Sportplätzen schlicht nicht geht. Spieler, Trainer und Vereine sind gefordert, im Sinne von Respekt und Fairness Verantwortung zu übernehmen – damit der Amateurfußball das bleibt, was er sein soll:

ein sportliches und faires Miteinander.

Gerade mit Blick auf die ohnehin schon viel zu geringe Zahl an Schiedsrichtern ist es entscheidend, deren Einsatz zu respektieren. Wer sich dieser wichtigen Aufgabe stellt, sollte Freude daran haben dürfen – und nicht durch unsportliche Aktionen und bedrängende Situationen wie heute zusätzlich abgeschreckt werden.