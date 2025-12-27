Aus trotz zwei Siegen

Zwei Siege reichten der Zweiten des 1. FC Saarbrücken am Samstagabend nicht, um beim 39. Hallenturnier des FC Noswendel Wadern die Zwischenrunde zu erreichen. Im ersten Gruppenspiel setzte sich das Team von Trainer Sammer Mozain gegen die in der Kreisliga spielende Zweite des Veranstaltes mit 2:1 durch.Im zweiten Spiel bezogen die Blau-Schwarzen eine 3:6-Niederlage gegen den Rheinland-Bezirksligisten FSV Trier-Tarforst. Dabei hatten die Moselaner schon früh fünf Mannschaftsfouls, kassierten abernur einen Strafstoss. Die FCS-Zweite konnte den Vorteil nicht nutzen, zog sich sogar eine Zeitstrafe zu und musste somit das letzte Gruppenspiel gegen den RPS-Oberligisten SC Idar-Oberstein gewinnen. Das gelang mit dem 6:4 trotz zwischenzeitlichem Rückstand sogar, doch da Tarforst das letzte Gruppenspiel gegen die Reserve des Veranstalters gewann, schied das FCS-Team wegen des schlechteren Torverhältnisses aus. Trainer Sammer Mozain sagte nach dem Aus: "Das erste Spiel mussten wir gewinnen, das haben wir knapp geschafft. Dann haben wir zwar den Vorteil, dass Tarforst früh fünf Mannschaftsfouls hatte, aber danach hat der Schiedsrichter nur noch ein Foul von ihnen gesehen. Die Zeitstrafe kann passieren. Gegen Idar-Oberstein haben wir dann sehr gut gespielt und Moral bewiesen, so dass wir dieses Spiel gewinnen konnten. Wir freuen uns jetzt auf das nächste Turnier in der Joachim-Deckarm-Halle ab Dienstag.