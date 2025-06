Aus, Schluss, vorbei!!!

Und es kam wie es kommen musste. Fichte machte zwar über die gesamte Zeit das Spiel geriet aber schon nach 8 Spielminute durch einen riesen Torwartpatzer in Rückstand. Rückpass auf den Torwart (ob dieser nötig war bleibt außen vor) auf Höhe 5m-Linie an der Grundlinie. Richter im Fichte Kasten will die Sache spielerisch lösen und geht in das Dribbling mit Kahren’s Adomeit und verliert dieses. Adomeit sagt Danke und drückt lachend ein. Und wie schon so oft in den letzten Spielen Fichte mächtig beeindruckt. Zwar rannte man das Tor von Kahren stetig an aber meistens ohne große Torgefahr. Kurz vor der Pause dann doch noch zwei gute Einschuss Möglichkeiten für Kunersdorf durch Schlott und Wetzk aber alles zu ungenau. Zur Pause lag Fichte mit einem Tor hinten. Zweite Hälfte nun auf Fichtes „Kneipentor“. Der Kunersdorfer Anhang voller Hoffnung! Aber irgendetwas fehlte am heutigen Tage und zwar der unbändige Wille noch das Spiel zu drehen. Nur schön spielen reicht nicht. Nach einer reichlichen Stunde eigentlich der erste ernsthafte Schuss (das 0:1 war ja ein Gastgeschenk) auf Fichtes Tor und wieder drin. Kahren’s Jank mit etwas Glück im Abschluss sein Schuss aus ca 16m an Innenkante Pfosten und dann rein zur 2:0 Gästeführung. Danach Fichte in Daueroffensive aber knapp vorbei war auch vorbei. Und mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie hektischer und ruppiger. Der Schiri in einigen Situationen auch nicht immer überzeugend bekam Probleme. 88. Minute – Fichte schafft den Anschluss durch Schlott per Strafstoß nach Foulspiel an Rotbarth. Der Schiri gibt 5 Minuten Nachspielzeit. Hoffnung keimte bei Fichte. Aber in der ersten Minute der Nachspielzeit der KO Schlag für Kunersdorf. Kuhlmann macht das 3:1 für Kahren und kegelte damit Kunersdorf aus dem Pokalwettbewerb.

In den letzten Minuten kochten dann die Emotionen über. Rot für Knüpfer und Despaingne nach Rudelbildung.

Am Ende Gratulation an Kahren für das Erreichen des Endspieles.

Fichte muss sich heute an die eigene Nase fassen - es war einfach zu wenig.

Sport-frei