Aus ruhenden Bällen Kapital schlagen

Am 14. Spieltag der Fußball-Oberliga gastiert am Sonntag der Tabellendrittletzte SV Schermbeck im Holzhofstadion von Victoria Clarholz. „Ich habe die Schermbecker vor einer Woche beim 0:2 gegen den SV Lippstadt vor Ort beobachten können. Das ist eine fußballerisch gut ausgebildete Mannschaft, die da unten eigentlich nicht reingehört“, beschreibt Victoria-Coach Christian Lichte die Qualitäten des Gegners.

Zwei Tage zuvor hatte die Victoria mit 1:4 bei Westfalia Rhynern verloren und konnte dabei ebenfalls für sich in Anspruch nehmen, deutlich unter Wert geschlagen worden zu sein. So setzt Lichte bei allem Respekt vor dem Gegner auf den nächsten Dreier, um den starken sechsten Rang in der 5. Liga festigen zu können.

Allen Verletzungssorgen zum Trotz – neben Steffen Brück (Nasenbeinbruch) fällt mit Samy Benmbarek einer der in Rhynern mit einer Kopfverletzung vorzeitig ausgeschiedenen Spieler ebenfalls in den nächsten Wochen aus, und hinter dem Einsatz von Markus Baum steht ein dickes Fragezeichen – sieht Christian Lichte genügend Qualität im Aufgebot, um den siebten Saisonsieg anzustreben.

Vorteile für sein Team sieht der Clarholzer bei den Standards. „Schermbeck hat viele quirlige, aber auch kleine Akteure in seinen Reihen. Daraus sollten wir bei Eck- und Freistößen Kapital schlagen können“, beschreibt Lichte ein probates Mittel, um die nötigen Treffer zu erzielen. Um auch aus dem Spiel heraus Torgefahr herauszuarbeiten, setzt die Victoria neben Nick Flock wieder auf René Michen, der in Rhynern aus privaten Gründen passen musste. Mit Julian Wiedemann hat ein weiterer Allrounder zumindest wieder das Training aufgenommen.