Identifikationsfigur beim FC Anzing-Parsdorf: Peter Rauch (rechts, Laufduell mit Baldhams Vasilios Mavrofillidis) prägt den Fusionsclub in vielen Funktionen mit. – Foto: SRO

Aus Rivalen werden Freunde: FC Anzing-Parsdorf zieht Zwischenbilanz nach Fusion „Aus dem gleichen Holz geschnitzt"

Der Kapitän lebt die Einheit der ehemaligen Rivalen. Doch er sieht beim FC Anzing-Parsdorf noch Entwicklungsbedarf im Zusammenwachsen.

Anzing/Parsdorf – Peter Rauch ist der Helmut Kohl des FC Anzing-Parsdorf. Der 29-Jährige ist zwar nicht der Kanzler, aber als Spieler der Ersten, Kapitän und Abteilungsleiter und damit, was die Ämter anbelangt, in einer gehobenen Position. Was ihn primär zum „Vater der Einheit“ macht, ist, dass er den Zusammenhalt zwischen dem FC Parsdorf und der Fußballabteilung des SV Anzing lebt, die zur Saison 2024/25 fusioniert hatten. „Mit der Fusion bin ich sehr zufrieden. Wir waren davor große Rivalen, haben uns aber immer nur in Pokalspielen gegenübergestanden, weil Anzing Kreisliga war und Parsdorf Kreisklasse. Durch die Fusion haben wir gemerkt, dass wir aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, dass man sich aus der Jugend von früher kennt“, sagt Rauch.

Aus Rivalen werden Freunde und Mitspieler Die beiden Nachbarvereine haben damit im Erwachsenenbereich jenen Schritt vollzogen, der im Nachwuchs schon länger üblich war, wie Rauch aus eigener Erfahrung weiß: „Wir haben im Jugendbereich alle zusammengespielt und dann kommt man zu den Herren und ist Gegner. Das war damals schon immer komisch. Im kompletten Jugendbereich war das Ganze im Grunde schon eins.“ Somit wurde aus seiner Sicht das zusammengeführt, was auch zusammengehört. Ziel der Fusion war es ja auch, die Jugendarbeit zu vereinfachen. Manchmal brauchte es sogar einen dritten Verein, um die Mannschaften überhaupt melden zu können. „Von den Jugendleitern war es der gewünschte einzig richtige Schritt, um uns für die Zukunft besser auszurichten. Ein großer Vorteil ist, dass wir zwei Spielstätten zur Verfügung haben, dass wir ein größeres Einzugsgebiet haben, da Parsdorf in der Gemeinde Vaterstetten ansässig ist und Anzing in der Gemeinde Anzing.“