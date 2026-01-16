Aus Rivalen werden Freunde: FC Anzing-Parsdorf zieht Zwischenbilanz nach Fusion

Der Kapitän lebt die Einheit der ehemaligen Rivalen. Doch er sieht beim FC Anzing-Parsdorf noch Entwicklungsbedarf im Zusammenwachsen.
Anzing/Parsdorf – Peter Rauch ist der Helmut Kohl des FC Anzing-Parsdorf. Der 29-Jährige ist zwar nicht der Kanzler, aber als Spieler der Ersten, Kapitän und Abteilungsleiter und damit, was die Ämter anbelangt, in einer gehobenen Position. Was ihn primär zum „Vater der Einheit“ macht, ist, dass er den Zusammenhalt zwischen dem FC Parsdorf und der Fußballabteilung des SV Anzing lebt, die zur Saison 2024/25 fusioniert hatten.
„Mit der Fusion bin ich sehr zufrieden. Wir waren davor große Rivalen, haben uns aber immer nur in Pokalspielen gegenübergestanden, weil Anzing Kreisliga war und Parsdorf Kreisklasse. Durch die Fusion haben wir gemerkt, dass wir aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, dass man sich aus der Jugend von früher kennt“, sagt Rauch.
Die beiden Nachbarvereine haben damit im Erwachsenenbereich jenen Schritt vollzogen, der im Nachwuchs schon länger üblich war, wie Rauch aus eigener Erfahrung weiß: „Wir haben im Jugendbereich alle zusammengespielt und dann kommt man zu den Herren und ist Gegner. Das war damals schon immer komisch. Im kompletten Jugendbereich war das Ganze im Grunde schon eins.“ Somit wurde aus seiner Sicht das zusammengeführt, was auch zusammengehört.
Ziel der Fusion war es ja auch, die Jugendarbeit zu vereinfachen. Manchmal brauchte es sogar einen dritten Verein, um die Mannschaften überhaupt melden zu können. „Von den Jugendleitern war es der gewünschte einzig richtige Schritt, um uns für die Zukunft besser auszurichten. Ein großer Vorteil ist, dass wir zwei Spielstätten zur Verfügung haben, dass wir ein größeres Einzugsgebiet haben, da Parsdorf in der Gemeinde Vaterstetten ansässig ist und Anzing in der Gemeinde Anzing.“
Spricht man mit Peter Rauch, dann drückt er das aus, was so vielen Menschen heute nicht mehr gelingt: Gegensätze zu überwinden. In einer immer mehr polarisierten Gesellschaft ist der Spieler-Kapitän-Abteilungsleiter eine willkommene Abwechslung und ideale Integrationsfigur. „Wir hatten ein Projekt, um eine Vereinsphilosophie zu entwickeln. Diese soll Jugend- wie Herrenmannschaften umfassen.“ Im Zuge dessen wurde ein BFV-Trainerlehrgang durchgeführt, bei dem ein Dutzend Teilnehmer ihre B-Lizenz erwarben.
Dabei weiß Rauch aber auch, dass die Zusammenlegung der beiden Klubs das Vereinsleben auf die Probe gestellt hat: „Es gab verschiedene Lager und diese mussten erst einmal zusammenfinden. Aber wir schauen, dass wir alle Interessen so gut es geht bedienen. Nach den Spielen sind wir entweder in Anzing oder in Parsdorf beim Wirt“, wodurch mit dem Gasthaus einem weiteren alten Ort der Gemeinsamkeit Sinn verliehen wird.
„Es fällt schon auf, dass die Begeisterung für junge Erwachsene, ehrenamtlich im Verein tätig zu sein, einfach weniger wird. Das liegt meiner Meinung nach an den vielen anderen Möglichkeiten, die es gibt, um sich zu beschäftigen. Zudem ist es mit Arbeit verbunden“, glaubt Rauch. „Das Zusammenwachsen und das Zusammenfinden muss noch besser werden, damit die Erwartungen beider Lager erfüllt werden und wir auf und neben dem Platz noch mehr eine Einheit sind. Das ist ein Entwicklungsprozess, den man extern wenig beeinflussen kann, das muss von jedem selber kommen“, lauten Peter Rauchs Schlussworte, die auch ein Helmut Kohl mit Blick auf seine geschaffene Einheit kaum besser hätte formulieren können.