Aus Portugal zum FC Red Bull Salzburg

Der togolesische Innenverteidiger Kevin Boma kommt von GD Estoril Praia – Foto: RB Salzburg

Der groß gewachsene und robuste Boma erhielt seine Ausbildung als Jugendspieler in Frankreich (u. a. bei Guingamp, Tours, Angers und Rodez) und war zuletzt beim portugiesischen Erstligisten Estoril Praia aktiv. Dort kam der zweifache togolesische A-Teamspieler in den vergangenen beiden Saisonen auf 53 Einsätze. Kevin Boma, die neue Salzburger Nummer 44, trainiert heute bereits mit der Röhl-Truppe.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen: „Mit Kevin Boma konnten wir einen Spieler mit sehr vielen Qualitäten verpflichten. Er ist groß, physisch stark, extrem schnell und hat bereits die Erfahrung aus zwei Jahren höchster portugiesischer Liga. Auch wenn er seine Zeit zur Eingewöhnung bekommen wird, sind wir überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen kann.“

Kevin Boma: „Ich bin stolz und voller Freude, dass ich mich dem FC Red Bull Salzburg anschließen kann. Ich komme zu einem in Europa durchaus bekannten Klub, der viele Titel gewonnen, Spieler entwickelt und auch auf europäischer Bühne sehr starke Leistungen gezeigt hat. Ich kann es deshalb kaum erwarten, alle – den Trainer, das Betreuerteam und all meine Mannschaftskollegen – kennenzulernen und mit dem Training loszulegen.“