Aus Polen zu den Roten Bullen

– Foto: RB Salzburg

Mazurek, der elf Mal für die U19 seines Landes auflief, machte in der Saison 2025/26 auch international auf sich aufmerksam: In der UEFA Conference League erzielte er am 26. Februar 2026 auswärts beim 4:2-Erfolg beim AC Florenz einen Hattrick und stellte dabei sein großes Potenzial eindrucksvoll unter Beweis.

Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus dem Nachwuchs von Bialystok und kam in der vergangenen Saison auf 35 Einsätze für den Ekstraklasa-Klub, wobei er vier Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen: „Wir sind sehr froh, dass Bartosz sich für den FC Red Bull Salzburg entschieden hat, weil er unter anderem auch Angebote von anderen namhaften Klubs vorliegen hatte. Mit ihm konnten wir einen talentierten, technisch gut ausgebildeten und gegen den Ball sehr fleißigen Spieler verpflichten, der auch schon einiges an Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt hat. Ich bin überzeugt, dass er bei uns seinen Weg machen wird.“

Bartosz Mazurek: „Als ich vom Interesse des FC Red Bull Salzburg gehört habe, habe ich das mit meiner Familie und mit Freunden besprochen und mich dann sehr schnell dafür entschieden. Ich glaube, Salzburg ist in Europa einer der besten Klubs für junge Spieler, um sich weiterzuentwickeln. Wenn man bedenkt, wer hier schon alles gespielt hat, ist das für mich eine große Motivation, hart zu arbeiten und die beste Version von mir selbst zu werden.“