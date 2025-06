aus Northeim: Göttingen 05 verstärkt die Defensive!

Dabei handelt es sich um Alexander Knopf. Der 183cm-große Innenverteidiger wechselte vor gut neun Jahren vom VfR Osterode in die Jugendabteilung von Eintracht Northeim und spielte seitdem für die Northeimer. Zur Buche stehen dem Rechtsfuß 29 Einsätze in der Oberliga und seit dem Abstieg der Northeimer 78 Spiele in der Landesliga. Bemerkenswert ist dabei, dass Knopf alle 78 Spiele von Beginn an bestritt und in der vergangenen Saison sogar alle 29 Partien über die vollen 90 Minuten absolvierte.

Nun also der Wechsel zum dritten Platz der vergangenen Saison, der auch in der kommenden Saison zu den favorisierten Teams um den Aufstieg zählen wird. Darüber sagt der Neuzugang: „Göttingen 05 steht für mich für leistungsorientierten und ambitionierten Fußball. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und meinen Teil zum bestmöglichen Teamerfolg beitragen.“