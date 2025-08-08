Aus Niederlage lernen

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken will aus der ersten Niederlage nach dem Aufstieg in die Schröder-Saarlandliga lernen und gleich am Sonntag ein erfolgreicheres Spiel absolvieren. Um 15.30 Uhr ist Saarlandpokal-Finalist FC Palatia Limbach, der nach dem Aufstieg gleich eine überragende Saison absolvierte, zu Gast auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). "Niederlagen gehören zum Sport, wir hatten ja in den letzten Jahren nicht so viele, wir wissen aber, dass die Gegner in der neuen Liga noch mal schwerer zu schlagen sind. Aber wir haben in der Woche gut und intensiv trainiert und das Quierschied-Spiel aufgearbeitet, wo wir am Ende ja auch achtzehn Minuten in Unterzahl waren. Nun wollen wir gleich am Sonntag wieder punkten", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitagmorgen. Weiterhin fehlen wird Zinedin Osmanagic, Mateo Schulze steht auch nicht zur Verfügung und Torwart Ricco Cymer ist gesperrt. "Wir haben auf allen Positionen Alternativen, alle anderen sind ja da und wir können variieren", ergänzte Mozain. Die Tabellenspitze, bestehend aus den beiden bislang optimal punktenden SV Elversberg II und TuS Herrensohr, ist auch nur drei Punkte entfernt.