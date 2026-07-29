Aus New York in die Verbandsliga: "Sein Können unter Beweis gestellt" Verbandsliga +++ Der SV 1890 Westerhausen begrüßt mit Joshua Choi einen Neuzugang aus den USA von Kevin Gehring · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

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In den vergangenen beiden Jahren lief Joshua Choi für die Fußballer der Daemen University im US-Bundesstaat New York auf. Ab sofort wird die Wolfsberg-Arena in Sachsen-Anhalt - die Heimstätte des Verbandsligisten SV 1890 Westerhausen - die neue sportliche Heimat des Mittelfeldspielers sein.

"In unserer Vorbereitung hat er bereits sein Können unter Beweis gestellt und wusste mit seinen Qualitäten zu überzeugen", schrieb der Club zur Vorstellung des Kanadiers mit koreanischen Wurzeln. Dieser trug als Führungsspieler bei den Daemen University Wildcats auch die Kapitänsbinde. Trainer lobt Physis, Zweikampfstärke, Einsatz und Lernwillen "Josh Choi ist ein sehr junger und vielseitig einsetzbarer Spieler. Er ist enorm laufstark, bringt eine starke Physis mit und ist sehr zweikampfstark", charakterisierte Westerhausen-Coach Garrit Golombek den Neuzugang aus den USA. "Gerade diese Kombination macht ihn für uns besonders interessant, weil er auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann und uns dadurch zusätzliche Möglichkeiten gibt."