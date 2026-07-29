Aus New York in die Verbandsliga: "Sein Können unter Beweis gestellt"

In den vergangenen beiden Jahren lief Joshua Choi für die Fußballer der Daemen University im US-Bundesstaat New York auf. Ab sofort wird die Wolfsberg-Arena in Sachsen-Anhalt - die Heimstätte des Verbandsligisten SV 1890 Westerhausen - die neue sportliche Heimat des Mittelfeldspielers sein.
"In unserer Vorbereitung hat er bereits sein Können unter Beweis gestellt und wusste mit seinen Qualitäten zu überzeugen", schrieb der Club zur Vorstellung des Kanadiers mit koreanischen Wurzeln. Dieser trug als Führungsspieler bei den Daemen University Wildcats auch die Kapitänsbinde.
"Josh Choi ist ein sehr junger und vielseitig einsetzbarer Spieler. Er ist enorm laufstark, bringt eine starke Physis mit und ist sehr zweikampfstark", charakterisierte Westerhausen-Coach Garrit Golombek den Neuzugang aus den USA. "Gerade diese Kombination macht ihn für uns besonders interessant, weil er auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann und uns dadurch zusätzliche Möglichkeiten gibt."
Doch der ehemalige Psychologie-Student mit Bestnoten wüsste nicht nur mit seinen sportlichen Fähigkeiten zu überzeugen, wie sein neuer Coach betonte. ",Josho' ist ein Spieler, der alles für den Fußball tut, sich voll reinhängt und richtig Bock darauf hat, sich weiterzuentwickeln. Als Trainer freut man sich über einen jungen Spieler mit dieser Einstellung und Variabilität", untermauerte Golombek: "Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen kann."
Für Joshua Choi beginnt mit dem Wechsel aus der 130.000-Einwohner-Stadt Amherst an den 6400 Kilometer entfernten Wolfsberg im Harz eine spannende Zeit. "Ich bedanke mich bei Westerhausen für den herzlichen Empfang", wird der Neuzugang in der Vereinsmeldung zitiert: "Ich freue mich sehr darauf, mit diesem großartigen Trainerstab und den tollen Jungs im Team eine erfolgreiche Saison zu spielen."