Aus Neustadt an der Aisch ins US-Nationalteam Julian Gressel (29) hat eine außergewöhnliche Karriere in Amerika hingelegt +++ Früher für den TSV Neustadt/Aisch, Greuther Fürth, Quelle Fürth und Eintracht Bamberg am Ball

Julian Gressel lernte das Fußballspielen beim TSV Neustadt an der Aisch. Der talentierte Nachwuchskicker wechselte zur SpVgg Greuther Fürth, anschließend schnürte er auch die Schuhe für die SG Quelle Fürth. In der Saison 2012/13 machte der damalige Youngster beim FC Eintracht Bamberg in der Regionalliga Bayern auf sich aufmerksam. Als ihm klar wurde, dass es in Deutschland aber nicht für eine Profikarriere reichen würde, entschloss er sich sozusagen für den zweiten Bildungsweg.



2013 wagte er den Schritt in die Vereinigten Staaten mit dem Ziel, im College-Soccer auf sich aufmerksam zu machen. Das gelang im vortrefflich! Für sein College-Team aus Providence (Bundesstaat Rhode Island) verbuchte er satte 30 Tore und 26 Vor­lagen in 83 Spielen. Im Jahr 2017 schlug Gressels große Stunde. Beim für den US-Sport charakteristischen "Draft" - die Profivereine aus der Major League Soccer (MLS) sichern sich in einem Auswahlverfahren die besten Talente - verpflichtete Atlanta Uni­ted den jungen Mittelfranken. "Ich bin einfach nur froh, es ge­schafft zu haben", sagte Julian Gres­sel damals.



Der Rest ist eine eine einzige Erfolgsstory auf der anderen Seite des großen Teichs! Gressel stieg zu einem der Topspieler auf. Nach seinen Stationen bei Atlanta United und DC United in Washington wechselte Gressel im Sommer vergangenen Jahres in die kanadische Westküstenmetropole Vancouver und läuft seither für die Whitecaps auf. In seinen 181 Auftritten in der MLS erzielte der Deutsche insgesamt 21 Treffer und bereitete weitere 60 vor.



Nun soll der Flügelflitzer laut "Washington Post" für das Wintercamp der US-Nationalmannschaft berufen werden, mit Testspielen gegen Serbien (21. Januar) und gegen Kolumbien (28. Januar). Gressel ist mit einer Amerikanerin verheiratet und besitzt seit vergangenem November die US-Staatsbürgerschaft.