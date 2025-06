Aus Neumarkt und Deggendorf: ASV Cham holt zwei Talente

Raphael Huber gehörte in der abgelaufenen Saison zwar eigentlich noch der A-Jugend an, war in Deggendorf aber bereits eine gesetzte Kraft im Landesliga-Kader. Auf 30 Saisoneinsätze brachte es der 19-jährige Defensiv-Allrounder – fast immer stand er dabei in der Startelf. „Raphi hat uns von sich beim Probetraining völlig überzeugt“, sagt Chams sportlicher Leiter Michael Plänitz, der große Stücke auf das Top-Talent hält: „Er kann auf der Sechser-Position spielen, ist aber im Defensivbereich auch anderweitig einsetzbar. Seine technische Versiertheit hat er seiner guten Ausbildung bei der SpVgg GW Deggendorf zu verdanken, für sein Alter hat er definitiv schon eine gute Übersicht beim Spielaufbau. Nicht umsonst hat er als Noch-A-Jugendspieler im Herrenbereich in der Landesliga schon zahlreiche Spiele über 90 Minuten bestritten. Wir trauen ihm den Sprung in die Bayernliga zu!“



Auch der 18-jährige Martin Schuster kann mehrere Positionen bekleiden, „vor allem aber im vorderen Bereich, sowohl als Außen- als auch als Mittelstürmer“, informiert Plänitz. Schuster gehörte bislang der Bayernliga-U19 des ASV Neumarkt an und wurde zuvor vom SSV Jahn Regensburg und vom TSV Kareth-Lappersdorf ausgebildet. „Seine große Waffe ist seine Geschwindigkeit. Auch bei ihm sind wir überzeugt, dass er den Fußball in der Herren-Bayernliga schnell adaptieren kann und dass wir noch viel Spaß an ihm haben werden“, sagt Plänitz, der bis dato die Verpflichtungen von Alexander Sigl (TSV Bogen), Christoph Lindner (DJK Gebenbach), Manuel Reiß (SSV Jahn Regensburg II), Andre Adkins (ASV Burglengenfeld), Yannick Frey (SpVgg Bayreuth) und Niko Becker (TuS Rosenberg) bekanntgeben konnte. Außerdem zählen Lukas Krämer, Finn Steinhauser und Tim Geiger aus der eigenen A-Jugend ab der neuen Saison fest zum Chamer Bayernliga-Kader.