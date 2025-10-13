Aus München zu Galatasaray Istanbul: „War zunächst überrascht“

Çağla Korkmaz arbeitete fünf Jahre beim FFC Wacker München. Im Sommer zog es die 34-Jährige nach Istanbul. – Foto: Sven Leifer/Imago

Aus Bayern an den Bosporus: FFC-Trainerin Çağla Korkmaz verlässt den Münchner Frauenverein und wird Trainerassistentin bei Galatasary Istanbul.

Istanbul ‒ Sie wandert auf den Spuren von Leroy Sané: Genau wie der ehemalige FCB-Star wechselt auch Çağla Korkmaz in die Türkei ‒ und coacht künftig als Co-Trainerin die Damenmannschaft von Galatasaray Istanbul. Für die ehemalige türkische Nationalspielerin ist es eine völlig neue Welt. Statt Regionalligaspiele vorzubereiten, geht es mit „Gala“ um die Meisterschaft in der türkischen Kadınlar Süper Ligi und die Qualifikation für die Womens Champions League. Letztes Jahr standen für Korkmaz neue Mannschaft dort unter anderem Spiele gegen den VfL Wolfsburg oder Schwergewicht Olympique Lyon auf dem Plan. Wie ihr Blitzwechsel im Sommer abgelaufen ist, was ihre Aufgaben in Istanbul sind und ob der Münchner Döner besser ist als sein Istanbul-Pendant verrät die 34-Jährige im exklusiven Interview mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Servus Çağla, du bist im Sommer überraschend vom FFC Wacker München zu den Frauen von Galatasaray Istanbul gewechselt. Wie ist der Transfer abgelaufen?

Eigentlich war der Wechsel nicht geplant. Ende Juni kam ein Angebot aus Istanbul, in dem mir das Projekt vorgestellt wurde. Nach intensiven Gesprächen mit dem Club, meiner Familie und dem FFC Wacker habe ich bereits Anfang Juli unterschrieben.

Was waren deine ersten Gedanken beim Angebot von Gala?

Ich war zunächst überrascht und etwas überfordert mit der Situation. Nach weiteren Gesprächen habe ich gemerkt, wie spannend das Projekt ist und welche Chance darin liegt, meine Komfortzone zu verlassen und mich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.

Schlussendlich hast du den FFC Wacker nach fünf Jahren verlassen.

Der Abschied fiel mir schwer, weil mir das Projekt FFC Wacker sehr am Herzen lag. Trotzdem war es eine große Chance, den nächsten Schritt zu gehen und in Vollzeit im Fußball zu arbeiten. Auch wenn es keine Cheftrainerposition ist, kann ich in meiner Rolle als Co-Trainerin wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir für die Zukunft als Cheftrainerin helfen werden.

Der FFC ist verhalten in die laufende Saison gestartet. Verfolgst du deine Mannschaft weiterhin aktiv?

Ja absolut. Der FFC wird immer ein Teil von mir bleiben. Ich bin weiter im engen Austausch mit dem Team und verfolge wenn möglich die Spiele per Live-Ticker. Der Saisonstart war durch den Umbruch im Sommer zu erwarten. Es braucht Zeit, bis sich die Mannschaft und das neue Trainerteam findet. Aber ich habe großes Vertrauen in die Entwicklung des FFC.

Du hast türkische Wurzeln und für die türkische Nationalmannschaft gespielt. Brauchst du Zeit, um dich in Istanbul einzugewöhnen?

Ich bin in München geboren und mit beiden Kulturen aufgewachsen. Natürlich ist es eine Umstellung, aber durch meine Zeit in der Nationalmannschaft kannte ich den türkischen Fußball schon etwas. Ich wurde herzlich aufgenommen, habe schnell meinen Rhythmus gefunden. Unser erfolgreicher Saisonstart hat mir sehr geholfen. Istanbul ist eine faszinierende, energiegeladene Stadt, die einen täglich inspiriert.

Was war dein erster Eindruck von deinem neuen Arbeitsplatz in Istanbul?

Die Bedingungen sind hervorragend. Wir trainieren noch auf der alten Anlage der Herrenmannschaft, in der schon Stars wie Didier Drogba, Wesley Sneijder oder Lukas Podolski aktiv waren. Die Infrastruktur ist beeindruckend und ermöglicht ein professionelles Arbeiten auf einem Niveau, wie man es von europäischen Top-Clubs kennt. Man spürt, dass Galatasaray den Frauenfußball ernst nimmt.

Ist der Döner in Istanbul besser als in München?

(lacht) Die Türkei hat kulinarisch unglaublich viel zu bieten, aber der Döner aus Deutschland ist für mich unschlagbar ‒ wahrscheinlich, weil ich damit aufgewachsen bin.



„Peace out“ heißt es für Çağla Korkmaz beim FFC Wacker. Die 34-Jährige verlässt München in Richtung Galatasaray Istanbul. – Foto: IMAGO/DiZ-PiX