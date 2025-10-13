 2025-10-10T17:03:43.034Z

Çağla Korkmaz arbeitete fünf Jahre beim FFC Wacker München. Im Sommer zog es die 34-Jährige nach Istanbul.
Çağla Korkmaz arbeitete fünf Jahre beim FFC Wacker München. Im Sommer zog es die 34-Jährige nach Istanbul. – Foto: Sven Leifer/Imago

Aus München zu Galatasaray Istanbul: „War zunächst überrascht“

Blitzwechsel im Sommer

Cagla Korkmaz

Aus Bayern an den Bosporus: FFC-Trainerin Çağla Korkmaz verlässt den Münchner Frauenverein und wird Trainerassistentin bei Galatasary Istanbul.

Istanbul ‒ Sie wandert auf den Spuren von Leroy Sané: Genau wie der ehemalige FCB-Star wechselt auch Çağla Korkmaz in die Türkei ‒ und coacht künftig als Co-Trainerin die Damenmannschaft von Galatasaray Istanbul.

Für die ehemalige türkische Nationalspielerin ist es eine völlig neue Welt. Statt Regionalligaspiele vorzubereiten, geht es mit „Gala“ um die Meisterschaft in der türkischen Kadınlar Süper Ligi und die Qualifikation für die Womens Champions League. Letztes Jahr standen für Korkmaz neue Mannschaft dort unter anderem Spiele gegen den VfL Wolfsburg oder Schwergewicht Olympique Lyon auf dem Plan. Wie ihr Blitzwechsel im Sommer abgelaufen ist, was ihre Aufgaben in Istanbul sind und ob der Münchner Döner besser ist als sein Istanbul-Pendant verrät die 34-Jährige im exklusiven Interview mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Servus Çağla, du bist im Sommer überraschend vom FFC Wacker München zu den Frauen von Galatasaray Istanbul gewechselt. Wie ist der Transfer abgelaufen?
Eigentlich war der Wechsel nicht geplant. Ende Juni kam ein Angebot aus Istanbul, in dem mir das Projekt vorgestellt wurde. Nach intensiven Gesprächen mit dem Club, meiner Familie und dem FFC Wacker habe ich bereits Anfang Juli unterschrieben.
Was waren deine ersten Gedanken beim Angebot von Gala?
Ich war zunächst überrascht und etwas überfordert mit der Situation. Nach weiteren Gesprächen habe ich gemerkt, wie spannend das Projekt ist und welche Chance darin liegt, meine Komfortzone zu verlassen und mich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.
Schlussendlich hast du den FFC Wacker nach fünf Jahren verlassen.
Der Abschied fiel mir schwer, weil mir das Projekt FFC Wacker sehr am Herzen lag. Trotzdem war es eine große Chance, den nächsten Schritt zu gehen und in Vollzeit im Fußball zu arbeiten. Auch wenn es keine Cheftrainerposition ist, kann ich in meiner Rolle als Co-Trainerin wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir für die Zukunft als Cheftrainerin helfen werden.
Der FFC ist verhalten in die laufende Saison gestartet. Verfolgst du deine Mannschaft weiterhin aktiv?
Ja absolut. Der FFC wird immer ein Teil von mir bleiben. Ich bin weiter im engen Austausch mit dem Team und verfolge wenn möglich die Spiele per Live-Ticker. Der Saisonstart war durch den Umbruch im Sommer zu erwarten. Es braucht Zeit, bis sich die Mannschaft und das neue Trainerteam findet. Aber ich habe großes Vertrauen in die Entwicklung des FFC.
Du hast türkische Wurzeln und für die türkische Nationalmannschaft gespielt. Brauchst du Zeit, um dich in Istanbul einzugewöhnen?
Ich bin in München geboren und mit beiden Kulturen aufgewachsen. Natürlich ist es eine Umstellung, aber durch meine Zeit in der Nationalmannschaft kannte ich den türkischen Fußball schon etwas. Ich wurde herzlich aufgenommen, habe schnell meinen Rhythmus gefunden. Unser erfolgreicher Saisonstart hat mir sehr geholfen. Istanbul ist eine faszinierende, energiegeladene Stadt, die einen täglich inspiriert.
Was war dein erster Eindruck von deinem neuen Arbeitsplatz in Istanbul?
Die Bedingungen sind hervorragend. Wir trainieren noch auf der alten Anlage der Herrenmannschaft, in der schon Stars wie Didier Drogba, Wesley Sneijder oder Lukas Podolski aktiv waren. Die Infrastruktur ist beeindruckend und ermöglicht ein professionelles Arbeiten auf einem Niveau, wie man es von europäischen Top-Clubs kennt. Man spürt, dass Galatasaray den Frauenfußball ernst nimmt.
Ist der Döner in Istanbul besser als in München?
(lacht) Die Türkei hat kulinarisch unglaublich viel zu bieten, aber der Döner aus Deutschland ist für mich unschlagbar ‒ wahrscheinlich, weil ich damit aufgewachsen bin.

„Peace out" heißt es für Çağla Korkmaz beim FFC Wacker. Die 34-Jährige verlässt München in Richtung Galatasaray Istanbul.
„Peace out“ heißt es für Çağla Korkmaz beim FFC Wacker. Die 34-Jährige verlässt München in Richtung Galatasaray Istanbul. – Foto: IMAGO/DiZ-PiX
Du wirst neben deiner Aufgabe als Co-Trainerin der Damenmannschaft auch als „Head of Youth-Development“ geführt. Wie sieht dein Aufgabenbereich aus?
Ich koordiniere den Aufbau einer Mädchenfußball-Akademie für Galatasaray. Dieses Jahr starten wir mit einer U17-Mannschaft, in den kommenden Jahren folgen U15 und U13. Das ist ein langfristiges Projekt, das die Basis für die zukünftige Entwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs im Verein legen soll.
Istanbuls neuer Cheftrainer Gabor Gallai spricht kein Türkisch. Agierst du in seinem Trainerteam auch als eine Art Übersetzerin?
Ja, das gehört zu meinen Aufgaben. Wir sprechen Englisch als Teamsprache, aber ich unterstütze bei Übersetzungen, wenn es nötig ist. Kommunikation ist entscheidend, und wir haben schnell einen Weg gefunden, reibungslos zusammenzuarbeiten.
Der Frauenfußball erlebte in Deutschland in den letzten Jahren einen Boom. Wie ist das Standing des Frauenfußballs in der Türkei?
Deutschland ist in seiner Entwicklung weiter, aber in der Türkei spürt man große Dynamik und Leidenschaft. Galatasaray nutzt seine Strahlkraft, um Strukturen zu schaffen und jungen Spielerinnen eine Perspektive zu geben. Das Potenzial hier ist riesig, besonders in einer Stadt wie Istanbul, in der Fußball täglich gelebt wird.
Wie ist das Niveau der türkischen Liga im Vergleich zu den deutschen Ligen?
Deutschland ist natürlich weiter, aber die Entwicklung in der Türkei macht große Schritte. Clubs wie Galatasaray, Fenerbahçe oder Beşiktaş investieren verstärkt in den Frauenfußball. Professionelle Strukturen und internationale Spielerinnen steigern die Qualität spürbar. Die Richtung stimmt.
Die Galatsaray-Damen waren in der vergangenen Champions-League-Saison gegen europäische Spitzenteams wie Wolfsburg oder Lyon klar unterlegen. Wollt ihr langfristig in der WCL spielen?
Definitiv. Der Verein hat mit dem internationalen Trainerteam gezeigt, dass er sich langfristig in der Champions League etablieren möchte. Teil dieses Aufbaus zu sein und ihn aktiv mitzugestalten, ist für mich eine sehr spannende Aufgabe.

Das Interview wurde geführt von Tobias Höllrich.

