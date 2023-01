Aus liebe zum Amateurfußball: Alex Bauer 27 Jahre am Stück verpasste Alex Bauer nicht ein Spiel seines Heimatvereins SV Brachelen – kein Meisterschaftsspiel, kein Pokalspiel, kein Freundschaftsspiel und auch kein Turnierspiel – egal ob draußen oder in der Halle.

Alex Bauer muss nicht lange überlegen, wenn er nach dem größten Tag in seinem Fußballfan-Dasein gefragt wird: „Das ist und bleibt der 25. Mai 2008. Da hat mein SV Brachelen daheim 0:0 gegen den SV Schwanenberg gespielt und ist in die Bezirksliga aufgestiegen. Was danach im Ort los war, ist einfach unbeschreiblich. Das war nicht nur mein schönster Tag als Fußballfan, sondern auch generell der schönste Tag in meinem Leben.“

Kuriose Blüten trieb das im Sommer 2010. Da weilte er bei der WM in Südafrika, doch nach dem Achtelfinalsieg der deutschen Elf gegen England war für ihn dort Schluss, er reiste zurück in die Heimat. Nicht etwa, weil ihm das Geld ausgegangen wäre. Der Grund war ein anderer: Wenige Tage nach diesem Spiel trug Brachelen anlässlich seines 100-jährigen Bestehens ein Freundschaftsspiel gegen Alemannia Aachen aus – da konnte und wollte Bauer nicht fehlen, verzichtete dafür auf die weitere WM. „In Brachelen gab es vorher am Platz auch noch einiges zu tun – da musste ich einfach dabei sein.“

Und bei seinem heißgeliebten Heimatverein blickt Bauer, der dort auch als Betreuer fungiert, auf eine geradezu unglaubliche Serie zurück: Sage und schreibe 27 Jahre am Stück, von 1990 bis 2017, hat Bauer kein einziges Spiel des SV Brachelen verpasst – kein Meisterschaftsspiel, kein Pokalspiel, kein Freundschaftsspiel, kein Turnierspiel – egal ob draußen oder in der Halle.

Das sagt der 43-Jährige so trocken, dass man ihm einfach glauben muss. Zu ihm passen würde es auf alle Fälle. Denn der gebürtige Brachelener ist ein ganz besonderer Fußballverrückter. Bundesweiter Bekanntheit erfreut sich sein schwarzes Brachelen-Banner, das er bei jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft in den Stadien der Welt rund um den Globus aufhängt. Noch mehr als die deutsche Auswahlmannschaft hat es ihm aber Borussia Mönchengladbach angetan. Auch bei sämtlichen Spielen der Fohlen ist das Brachelen-Banner im Stadion präsent – und Alex Bauer selbst natürlich auch.

Bauers Serie riss am 15. Oktober 2017 – da gab er zum ersten Mal einem Borussia-Spiel (der VfL kickte an dem Tag in Bremen) den Vorzug. „Mit dem damaligen Brachelener Trainer verstand ich mich nicht so gut. Da ist mir diese Entscheidung nicht ganz so schwer gefallen.“

Ein echter Groundhopper

Der damalige Trainer ist in Brachelen längst Geschichte, und Bauer ist weiterhin bei jedem Brachelener Spiel dabei – wenn nicht eben Borussia spielt. Dabei guckt er sich beileibe nicht nur die Erste Mannschaft an – ebenso die Reserve und sämtliche Jugendteams. „Der SV Brachelen ist meine Heimat, mein Verein, und die Kameradschaft gehört da einfach dazu. Schon im Kinderwagen hat mich mein Vater hier zum Sportplatz gebracht.“

Aktuell spielt der SVB in der Kreisliga B, peilt unter dem neuen Spielertrainer Danny Fäuster, einem langjährigen Freund Bauers, den Aufstieg in die A-Liga an. „Wenn der nicht in dieser Saison klappt, dann eben in der nächsten. Es macht auf alle Fälle weiterhin richtig Spaß, zumal der Großteil des Teams Brachelener Jungs sind.“

Aber nicht nur Brachelen, Borussia und die Nationalmannschaft: Bauer besucht auch ansonsten massig Spiele – von der WM bis zur Kreisliga D, quasi täglich. Darüber führt er penibel Buch. So besuchte er noch am Dienstagabend das belgische Pokalspiel zwischen Royale Union Saint-Gilloise und KV Oost­ende. Das war sein sage und schreibe 324. (!) Spiel in diesem Jahr, das er live in einem Stadion oder auf einem Sportplatz besucht hat – macht im Schnitt also fast ein Spiel pro Tag. Insgesamt steht er bei 5086 Spielen in 47 Ländern, wofür er 839 Stadien oder Sportplätze besucht hat.