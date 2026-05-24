Aus Leihe wird fester Wechsel: Özbek bleibt beim RSC

Zugang beim RSC. – Foto: red/KI

Der Rahlstedter SC hat die nächste Personalie für die kommende Saison geklärt. Ubeydullah Özbek, beim Verein schlicht „Übey“ genannt, bleibt dem Landesligisten fest erhalten. Aus der bisherigen Leihe wird damit ein dauerhafter Wechsel.

Özbek war vom HT 16 zum RSC gekommen und bringt damit auch Erfahrung aus der Oberliga Hamburg mit. In der Saison 2024/25 hatte er zudem beim Sport-Club Eilbek in der Landesliga Hansa auf sich aufmerksam gemacht, als ihm zwölf Tore in 28 Partien gelangen. Nun soll er in Rahlstedt weiter eine wichtige Rolle in der Offensive einnehmen.

Auch vor dem Tor soll Özbek für Gefahr sorgen. Der RSC verweist auf seine Abschlussstärke, betont aber zugleich, dass der Offensivspieler nicht nur selbst den Weg zum Tor sucht. Er habe auch ein gutes Auge für Räume und den besser positionierten Mitspieler.

Der Verein beschreibt Özbek als Offensivspieler, der gleich mehrere Qualitäten vereint. Besonders hervorgehoben werden seine technische Stärke, sein Tempo und seine Wendigkeit. Mit dieser Dynamik könne er immer wieder gefährliche Situationen erzeugen und Gegenspieler vor Probleme stellen.

Flexibel in der Offensive

Wertvoll macht Özbek aus Rahlstedter Sicht auch seine Vielseitigkeit. Er kann auf mehreren offensiven Positionen eingesetzt werden und gibt der Mannschaft dadurch zusätzliche Möglichkeiten. Der Klub formuliert es entsprechend deutlich: Özbek bringe „Qualität, Kreativität und Gefahr“ ins Spiel.

Damit passt der feste Wechsel in die Kaderplanung des RSC. Rahlstedt sichert sich einen Spieler, der die Liga kennt, bereits Torgefahr nachgewiesen hat und durch seine Geschwindigkeit ein Element mitbringt, das im letzten Drittel Spiele öffnen kann.

Rahlstedt setzt auf Kontinuität

Mit der festen Verpflichtung sendet der Rahlstedter SC auch ein Signal der Kontinuität. Özbek war bereits Teil der Mannschaft, kennt das Umfeld und muss sich nicht neu eingewöhnen. Für den Verein ist die Entscheidung deshalb mehr als nur ein Zugang: Ein Spieler, der schon in der Gruppe angekommen ist, bleibt nun langfristig.

Der RSC freut sich entsprechend über den Verbleib: „Schön, dass du jetzt fest zu uns gehörst, Übey.“ Für Özbek beginnt damit nach der Leihe ein neues Kapitel im Rahlstedter Trikot - diesmal fest in Blau-Weiß-Rot.

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