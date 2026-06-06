Aus Italien nach Elstorf: Aufsteiger mit internationalem Transfercoup Oliver Rohrer wechselt vom FC Obermais an die Schützenstraße von Moritz Studer · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schlikis

Seit dem vergangenen Wochenende ist klar, dass der TSV Elstorf in der Saison 2026/27 in die Fußball-Landesliga zurückkehrt. Die Kicker von der Schützenstraße haben bereits einige Transfers vorgestellt, mit einem Neuzugang aus der italienischen Serie D ist dem Meister der Bezirksliga Lüneburg 2 aber ein regelrechter Transfercoup geglückt.

Oliver Rohrer schnürte bis zuletzt für den FC Obermais in seiner Heimat in Südtirol die Fußballschuhe. Die Serie D ist die vierthöchste Spielklasse Italiens, in die sich der Innenverteidiger zuletzt hochgearbeitet hat. Die Tür für den TSV Elstorf öffnete sich, weil Rohrer beim FC St. Pauli eine hauptberufliche Trainertätigkeit übernimmt. Nach einem Bericht der Sport News Bozen wird der 27-Jährige bei den St. Pauli Rabauken für die Neun- bis Elfjährigen zuständig sein und beim Partnerverein Buchholzer FC die U17 übernehmen. Demnach sei der Kontakt zu den Kiezkicker über einen Weiterbildungskurs in Wolfsburg im vergangenen Oktober entstanden. Im Frühjahr setzte sich Rohrer in einem Bewerbungsprozess durch und bekommt nun die Möglichkeit, im professionellen Jugendbereich zu arbeiten. Bei den Boys in Brown habe Rohrer einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird Ende Juni seine Wohnung in Hamburg beziehen. Die Tür für den TSV Elstorf ging auch deswegen auf, weil Cheftrainer Michel Welke selbst seit vielen Jahren für die FC St. Pauli Rabauken tätig ist.

Oliver Rohrer: „Der Hauptgrund für meinen Umzug von Südtirol nach Hamburg ist die Möglichkeit, hier hauptberuflich als Trainer zu arbeiten. Nach einer tollen Saison in der semiprofessionellen Serie D freue ich mich nun sehr auf die neue Herausforderung in der Landesliga. Ich hatte von Beginn an einen äußerst positiven Eindruck vom Verein, dem Umfeld und dem Trainerteam, weshalb ich mich ganz bewusst für diesen Wechsel entschieden habe. Jetzt kann ich den Trainingsbeginn Ende Juni kaum erwarten.“ Cheftrainer Michel Welke: „Olli hat uns als Typ direkt im ersten Gespräch gecatched. Offen, zielstrebig, ehrgeizig und einfach sympathisch. Dass er uns auch auf dem Platz stärker machen wird, zeigen seine letzten Stationen. Er bringt viel höherklassige Erfahrung mit. Jetzt gilt es, ich nach seinem Umzug in den Norden direkt auf und neben dem Platz ins Team zu integrieren.“