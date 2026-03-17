"Aus internen Gründen": TuS Dassendorf stellt Trainer ab sofort frei

Die TuS Dassendorf hat am Dienstag eine Veränderung im Trainerstab der Oberliga-Mannschaft bekanntgegeben: Co-Trainer Mirko Petersen wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt - Lukas Dresbach und Frank Flatau werden stärker eingebunden. Im Sommer steht bekanntlich ein Trainerwechsel an.
Der 56-jährige Petersen war seit Juli 2023 Co-Trainer der TuS Dassendorf, zuvor war er unter anderem Cheftrainer beim SV Börnsen oder SV Nettelnburg/Allermöhe. Zum Saisonwechsel stehen weitere Veränderungen beim Tabellendritten der Oberliga Hamburg an, denn mit Oliver Zapel wurde bereits im Januar ein neuer Cheftrainer vorgestellt. Der Ex-Drittliga-Trainer der SG Sonnenhof-Großaspach oder von Fortuna Köln folgt auf Özden Kocadal, der mit seiner Mannschaft noch Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga Nord hat. Zuletzt ließ der Verein offen, ob er im Fall der Fälle wirklich den Klassensprung wahrnehmen würde.
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