 2026-03-13T07:45:35.464Z

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"Aus internen Gründen": TuS Dassendorf stellt Trainer ab sofort frei

Oberliga Hamburg: Die TuS Dassendorf gibt bekannt, dass Co-Trainer Mirko Petersen ab sofort nicht mehr zum Trainerstab gehört.

von red · Heute, 22:31 Uhr · 0 Leser
Mirko Petersen gehört nicht mehr zum Trainerstab der TuS Dassendorf.
Mirko Petersen gehört nicht mehr zum Trainerstab der TuS Dassendorf. – Foto: Seweryn Malyk

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Die TuS Dassendorf hat am Dienstag eine Veränderung im Trainerstab der Oberliga-Mannschaft bekanntgegeben: Co-Trainer Mirko Petersen wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt - Lukas Dresbach und Frank Flatau werden stärker eingebunden. Im Sommer steht bekanntlich ein Trainerwechsel an.

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"TuS Dassendorf stellt Co-Trainer Mirko Petersen frei: Co-Trainer Mirko Petersen wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die Entscheidung wurde aus internen Gründen getroffen und dient der weiteren sportlichen Ausrichtung. Seine Aufgaben übernimmt bis auf Weiteres Lukas Dresbach im Trainerteam. Zudem wird Frank Flatau bis zum Saisonende als Teammanager fungieren. Der Verein bedankt sich bei Mirko Petersen für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute", teilt Dassendorf in einer Erklärung mit.

>>> Das ist Mirko Petersen

Oliver Zapel wird Trainer der TuS Dassendorf

Der 56-jährige Petersen war seit Juli 2023 Co-Trainer der TuS Dassendorf, zuvor war er unter anderem Cheftrainer beim SV Börnsen oder SV Nettelnburg/Allermöhe. Zum Saisonwechsel stehen weitere Veränderungen beim Tabellendritten der Oberliga Hamburg an, denn mit Oliver Zapel wurde bereits im Januar ein neuer Cheftrainer vorgestellt. Der Ex-Drittliga-Trainer der SG Sonnenhof-Großaspach oder von Fortuna Köln folgt auf Özden Kocadal, der mit seiner Mannschaft noch Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga Nord hat. Zuletzt ließ der Verein offen, ob er im Fall der Fälle wirklich den Klassensprung wahrnehmen würde.

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