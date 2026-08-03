Aus in Runde 3

Zur dritten Pokalrunde empfing der TSV mit dem FV Liedolsheim einen unbekannten Gegner aus der A1, der am Sonntagabend einen weiten Weg von der einen bis zur anderen Kreisgrenze zurücklegen musste. Die Gäste ließen die Bernecker-Truppe vom Anpfiff weg das Spiel machen und lauerten auf Fehler. Einen solchen hätte Roth bereits in der 8. Minute bestrafen können, zielte aber knapp am langen Pfosten vorbei. Die Auerbacher hatten zwar größtenteils die Spielkontrolle, konnten aber im ersten Abschnitt fast gar nicht für Gefahr vor dem FV-Gehäuse sorgen. Ein aussichtsreicher Angriff über Balzer und Baier mündete lediglich in einer Ecke, die dem TSV postwendend um die Ohren flog, doch auch die Gäste konnten aus dem Konter keinen Profit schlagen (36.). Dennoch profitierten sie Augenblicke darauf von einem zu kurz geratenen Rückpass, Liedolsheims Torjäger Bolz spritzte dazwischen und stellte auf 0:1 (38.). Die beste Möglichkeit zum Ausgleich bot sich wenig später David Guthmann, der seine Volleyabnahme um Zentimeter über den Querbalken jagte (40.), sodass es mit dem knappen Rückstand in die Kabine ging.

Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Auerbacher ihre Offensivbemühungen: Zunächst prüfte Balzer FV-Keeper Quinones mit einer scharf vors Tor gezogenen Ecke, bei der der gegnerische Torhüter aufgrund der tiefstehenden Sonne so seine Probleme hatte (49.). Weitere Angriffe wurden zu hektisch meist im Ansatz vertändelt, bevor Balzer nach schöner Vorarbeit von Erismann dann doch auf 1:1 stellen konnte (68.). Aufregend wurde es in der Schlussphase. Einen super Steckball von Erismann konnte Baier nicht verwerten, weil Quinones im Eins gegen Eins stark parierte. Im direkten Gegenzug klärte Ernst einen Querpass in höchster Not zur Ecke (75.). Der eingewechselte Ehiozibue vergab eine Riesenchance nach Überzahlkonter (81.), doch sein Joker-Kollege Rupertus machte es aus Liedolsheimer Sicht besser und schrieb in Minute 88 zum vermeintlichen Siegtreffer an. Diese Rechnung hatten die Gäste allerdings ohne den TSV gemacht, denn die Jungs um Kapitän Balzer warfen nochmal alles nach vorne und sollten in der letzten Aktion der vierminütigen Nachspielzeit belohnt werden. Balzer selbst stand bei seinem Freistoß von halbrechts noch die Latte im Weg, Nolte machte den Ball am langen Pfosten aber nochmal scharf und Rapp vollendete zum vielumjubelten Last-Minute-Ausgleich, der die Verlängerung brachte.