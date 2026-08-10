Aus im Niederrheinpokal für DJK Twisteden "kein Beinbruch"

Die DJK Twisteden versuchte danach, den Anschluss nicht zu verpassen, und arbeitete sich nach vorne. „Im letzten Drittel fehlten uns dann aber die Ideen“, sagte Marcel te Nyenhuis, für den die Niederlage und das Ausscheiden im Niederrheinpokal kein Beinbruch waren. „Für uns war das ein Bonusspiel. Es ist schon eine beachtliche Leistung für so einen kleinen Dorfverein, dass wir zum zweiten Mal in Folge im Niederrheinpokal gespielt haben.“

Der Trainer und sein Team hätten sich zwar mehr erhofft, der Sieg für Schwarz-Weiß Alstaden sei aber letztlich verdient gewesen. „Da hat man schon individuelle Klasse gesehen. Gratulation an Alstaden“, sagte Marcel te Nyenhuis. In der 78. Minute hatte Sezen noch auf 3:0 für den Gastgeber erhöht, der nun auf ein attraktives Los in der zweiten Runde hofft.