Aus im Niederrheinpokal für DJK Twisteden "kein Beinbruch"

Im Niederrheinpokal 2026/27 musste die DJK Twisteden schon in der ersten Runde die Segel streichen. Beim gleichklassigen Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden auf der Sportanlage Kuhle in Oberhausen stand am Sonntagnachmittag eine 0:3 (0:2)-Niederlage zu Buche. Der Gastgeber, der das Duell im Vorfeld mit dem Slogan „Gemeinsam, Kämpfen, Weiterkommen“ beworben hatte, und damit unmissverständlich ankündigte, was an diesem Sonntag auf der Agenda stand, untermauerte damit sein Ziel, in der neuen Bezirksliga-Saison angreifen zu wollen.
Die DJK Twisteden startete ganz gut in die Partie. „Wir waren aber nicht zielstrebig genug. Im Abschluss waren wir nicht überzeugend“, sagte DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis. Gastgeber SW Alstaden wurde mit zunehmender Dauer stärker und auch ballsicherer. Lohn der Mühen war das 1:0 (13.) durch Boran Sezen und das 2:0 (21.) durch Matti Völkel.
Die DJK Twisteden versuchte danach, den Anschluss nicht zu verpassen, und arbeitete sich nach vorne. „Im letzten Drittel fehlten uns dann aber die Ideen“, sagte Marcel te Nyenhuis, für den die Niederlage und das Ausscheiden im Niederrheinpokal kein Beinbruch waren. „Für uns war das ein Bonusspiel. Es ist schon eine beachtliche Leistung für so einen kleinen Dorfverein, dass wir zum zweiten Mal in Folge im Niederrheinpokal gespielt haben.“
Der Trainer und sein Team hätten sich zwar mehr erhofft, der Sieg für Schwarz-Weiß Alstaden sei aber letztlich verdient gewesen. „Da hat man schon individuelle Klasse gesehen. Gratulation an Alstaden“, sagte Marcel te Nyenhuis. In der 78. Minute hatte Sezen noch auf 3:0 für den Gastgeber erhöht, der nun auf ein attraktives Los in der zweiten Runde hofft.
Die DJK Twisteden richtet ihren Fokus nun auf das erste Saisonspiel in der Bezirksliga. Am Sonntag, 16. August, um 15.30 Uhr startet die Spielzeit 2026/27 mit einem Heimspiel. BW Dingden II ist zu Gast und wird der erste Gradmesser sein.