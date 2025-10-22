Aus im Elferschießen: Wormatia verpasst Pokal-Halbfinale um Sekunden

Nach der Ausführung des indirekten Freistoßes war der Ball durch den Strafraum geflippert und Nauth nach einem Kontakt zu Boden gegangen. Die lauten Wormatia-Proteste führten zu einer zehnminütigen Wormser Unterzahl, weil Nicolas Obas wegen Meckerns die Gelbe Karte gesehen hatte. Das Gute für alle Wormaten: die Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou überstand diese Phase schadlos.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste weiter am Drücker – die Wormser zu passiv. Doch auch diese Phase überstanden Vrella und Co schadlos, weil Marc Ehrhardt an die Latte köpfte (61.), ein FKP-Distanz-Knaller von Edinger über die Latte gelenkt wurde, der Ball nach einem Freistoß von FKP-Kapitän Yannick Griess am Außenpfosten landete und Edinger auch in der Nachspielzeit zur Stelle war. Die Wormser sorgten vor den Augen des ehemaligen VfR-Stürmers Daniel Kasper in Durchgang zwei lediglich durch einen Schlenzer von Mert Özkaya (55.) und einem Konter von Bobby Edet (90+1.) für Torgefahr. Und doch waren die Wormser feierbereit, die siebenminütige Nachspielzeit schon abgelaufen – Luca Baderschneider lag zuvor auf dem Rasen und unterbrach damit die Partie, weshalb der Schiedsrichter diese Sekunden offenbar noch draufpackte – ehe ein schöner Schlenzer von Eliakim-Mbila Kukanda die gesamte EWR-Arena verstummen ließ.