 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Aus Hilden nach Rödinghausen oder Bergisch Gladbach

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielen die Fußballer des VfB 03 Hilden in der vierthöchsten Liga – da sind nicht mehr so viele Gegner auch Nachbarn wie noch in der Oberliga. Mindestens 3187 Kilometer gilt es zu fahren. Das sind die Touren.

von Georg Amend · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Auf den VfB 03 Hilden warten mehr Reisekilometer.
Auf den VfB 03 Hilden warten mehr Reisekilometer. – Foto: Nils Weinbrenner

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Regionalliga West
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Je höher die Spielklasse, desto weiter die Wege – das kommt ziemlich häufig hin bei Fußballern. Und so wird sich auch der VfB 03 Hilden nach dem Aufstieg in die Regionalliga auf etliche Autobahn-Kilometer mehr einstellen müssen, als das noch in der Oberliga der Fall war. Alle Auswärtsspiele zusammengerechnet, wobei jeweils die kürzest mögliche Strecke vom Stadion am Bandsbusch zu den Spielorten der Gegner herangezogen wurde, kommen 3187,2 Kilometer zusammen für alle Hin- und Rückfahrten.

Die weiteste Tour führt zum „Häcker Wiehenstadion“ des SV Rödinghausen mit 203 Kilometern einfacher Strecke – die kürzeste Fahrt ist die zum Mitaufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 mit 29,4 Kilometern für den Hinweg. Als Derby dürfte das aber dadurch noch nicht durchgehen.

Spielplan noch nicht veröffentlicht

Wenn der Westdeutsche Fußballverband den Spielplan fertig und veröffentlicht hat, wissen die Hildener, wann sie welche dieser Reisen anzutreten haben. Bislang gibt es nur den Rahmenterminkalender, der den Saisonstart auf das Wochenende 31. Juli bis 2. August festlegt.

Eine Woche später gibt es zwar die erste Runde im Niederrheinpokal, allerdings nicht für die Dritt- und Regionalligisten, zu denen der VfB 03 ja nun gehört – diese Klubs sollen erst zwischen dem 25. und 27. August die erste Runde bestreiten. So weit wie nach Rödinghausen muss man dann aber nicht reisen.

Das sind alle Gegner, Spielorte und Fahrten, jeweils mit einfacher Strecke:

FC Schalke 04 U23

Parkstadion Gelsenkirchen, 67,7 km

Borussia Dortmund U23

Stadion Rote Erde, 68,0 km

Borussia Mönchengladbach U23

Grenzlandstadion, 45,6 km

1. FC Köln U23

Franz-Kremer-Stadion, 40,7 km

VfL Bochum U23

Vonovia Ruhrstadion, 57,4 km

SC Paderborn U23

Home Deluxe Arena, 158 km

Rot-Weiß Oberhausen

Stadion Niederrhein, 46,0 km

Sportfreunde Siegen

Leimbachstadion, 122 km

Sportfreunde Lotte

Stadion am Lotter Kreuz, 171 km

SC Wiedenbrück

Jahnstadion, 140 km

1. FC Bocholt

praemium Park am Hünting, 92,6 km

Bonner SC

Sportpark Nord, 65,0 km

FC Gütersloh

Heidewaldstadion, 144 km

SV Rödinghausen

Häcker Wiehenstadion, 203 km

SV Bergisch Gladbach 09

Belkaw-Arena, 29,4 km

SG Wattenscheid 09

Lohrheidestadion, 49,9 km

Westfalia Rhynern

Kümpel + Hellmeister Arena, 93,3 km