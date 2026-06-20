Aus Hilden nach Rödinghausen oder Bergisch Gladbach

Auf den VfB 03 Hilden warten mehr Reisekilometer. – Foto: Nils Weinbrenner

Je höher die Spielklasse, desto weiter die Wege – das kommt ziemlich häufig hin bei Fußballern. Und so wird sich auch der VfB 03 Hilden nach dem Aufstieg in die Regionalliga auf etliche Autobahn-Kilometer mehr einstellen müssen, als das noch in der Oberliga der Fall war. Alle Auswärtsspiele zusammengerechnet, wobei jeweils die kürzest mögliche Strecke vom Stadion am Bandsbusch zu den Spielorten der Gegner herangezogen wurde, kommen 3187,2 Kilometer zusammen für alle Hin- und Rückfahrten.

Die weiteste Tour führt zum „Häcker Wiehenstadion“ des SV Rödinghausen mit 203 Kilometern einfacher Strecke – die kürzeste Fahrt ist die zum Mitaufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 mit 29,4 Kilometern für den Hinweg. Als Derby dürfte das aber dadurch noch nicht durchgehen.

Spielplan noch nicht veröffentlicht

Wenn der Westdeutsche Fußballverband den Spielplan fertig und veröffentlicht hat, wissen die Hildener, wann sie welche dieser Reisen anzutreten haben. Bislang gibt es nur den Rahmenterminkalender, der den Saisonstart auf das Wochenende 31. Juli bis 2. August festlegt.