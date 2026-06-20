Aus Hilden nach Rödinghausen oder Bergisch Gladbach

Je höher die Spielklasse, desto weiter die Wege – das kommt ziemlich häufig hin bei Fußballern. Und so wird sich auch der VfB 03 Hilden nach dem Aufstieg in die Regionalliga auf etliche Autobahn-Kilometer mehr einstellen müssen, als das noch in der Oberliga der Fall war. Alle Auswärtsspiele zusammengerechnet, wobei jeweils die kürzest mögliche Strecke vom Stadion am Bandsbusch zu den Spielorten der Gegner herangezogen wurde, kommen 3187,2 Kilometer zusammen für alle Hin- und Rückfahrten.
Die weiteste Tour führt zum „Häcker Wiehenstadion“ des SV Rödinghausen mit 203 Kilometern einfacher Strecke – die kürzeste Fahrt ist die zum Mitaufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 mit 29,4 Kilometern für den Hinweg. Als Derby dürfte das aber dadurch noch nicht durchgehen.
Wenn der Westdeutsche Fußballverband den Spielplan fertig und veröffentlicht hat, wissen die Hildener, wann sie welche dieser Reisen anzutreten haben. Bislang gibt es nur den Rahmenterminkalender, der den Saisonstart auf das Wochenende 31. Juli bis 2. August festlegt.
Eine Woche später gibt es zwar die erste Runde im Niederrheinpokal, allerdings nicht für die Dritt- und Regionalligisten, zu denen der VfB 03 ja nun gehört – diese Klubs sollen erst zwischen dem 25. und 27. August die erste Runde bestreiten. So weit wie nach Rödinghausen muss man dann aber nicht reisen.
FC Schalke 04 U23
Parkstadion Gelsenkirchen, 67,7 km
Borussia Dortmund U23
Stadion Rote Erde, 68,0 km
Borussia Mönchengladbach U23
Grenzlandstadion, 45,6 km
1. FC Köln U23
Franz-Kremer-Stadion, 40,7 km
VfL Bochum U23
Vonovia Ruhrstadion, 57,4 km
SC Paderborn U23
Home Deluxe Arena, 158 km
Rot-Weiß Oberhausen
Stadion Niederrhein, 46,0 km
Sportfreunde Siegen
Leimbachstadion, 122 km
Sportfreunde Lotte
Stadion am Lotter Kreuz, 171 km
SC Wiedenbrück
Jahnstadion, 140 km
1. FC Bocholt
praemium Park am Hünting, 92,6 km
Bonner SC
Sportpark Nord, 65,0 km
FC Gütersloh
Heidewaldstadion, 144 km
SV Rödinghausen
Häcker Wiehenstadion, 203 km
SV Bergisch Gladbach 09
Belkaw-Arena, 29,4 km
SG Wattenscheid 09
Lohrheidestadion, 49,9 km
Westfalia Rhynern
Kümpel + Hellmeister Arena, 93,3 km