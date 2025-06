Aus Herne: Torjäger für die Sturmmitte

Der SV Wilhelmshaven rüstet weiter gezielt für die neue Oberliga-Saison auf und präsentiert mit Maurice Bank den nächsten vielversprechenden Neuzugang. Der 22-jährige Mittelstürmer wechselt vom SC Westfalia Herne an die Jade und bringt neben Gardemaß (1,92 m) vor allem das mit, was jeder Offensivabteilung guttut: Tore.

In der vergangenen Spielzeit traf Bank in der Westfalenliga bemerkenswerte 22 Mal in 26 Einsätzen – eine Bilanz, die aufhorchen lässt. Ausgebildet wurde der gebürtige Westfale in den Nachwuchsleistungszentren des VfL Bochum und von RW Oberhausen, ehe er sich im Seniorenbereich mit Torgefahr und Physis etablieren konnte.

„Maurice ist genau der Spieler, den wir gesucht haben“, freut sich SVW-Sportchef Florian Schmidt. „Er ist einer für die Box, eiskalt vor dem Tor, aber gleichzeitig auch extrem fleißig im Anlaufen und im Spiel gegen den Ball. Ein klassischer Neuner mit modernen Qualitäten.“