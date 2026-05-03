"Aus heiterem Himmel": Diedenbergen trennt sich von Benjamin Becker

Künftig nicht mehr an der Seitenlinie der SG Nassau Diedenbergen: Benjamin Becker. – Foto: RSCP Photo - Archiv

"Ich bin am Donnerstag zum Sportplatz gefahren, war gerade dabei die Bälle zu holen und gedanklich schon beim Aufbau des Platzes. Dann kamen Oliver Wolf (Anm. d. Red. Vorstandsvorsitzender) und Amir Kadiric (Anm. d. Red. Sportlicher Leiter) auf mich zu und haben mir dann im Vereinsheim ihre Entscheidung mitgeteilt", schildert Benjamin Becker. Und weiter: "Ich war selber sehr überrascht, dass der Verein so entschieden hat. Für mich kam das aus heiterem Himmel. Wir standen bisher immerhin nicht einmal auf einem Abstiegsplatz." Zwei Wochen zuvor, bei der Jahreshauptversammlung der SGN, soll Becker, der bereits im November für die kommende Saison zugesagt hatte, noch das Vertrauen ausgesprochen bekommen haben.

Kadiric: Mannschaft stand nicht mehr voll hinter ihm

Vier Spieltage vor Schluss fehle nun die Überzeugung, "um gemeinsam die Liga zu halten", erklärt Amir Kadiric, dem die Entscheidung nach eigenen Aussagen nicht leicht gefallen sei. Sportlich sei diese aber unumgänglich gewesen, räumt er ein: "Wenn man sieht, dass wir in den letzten Spielen aus möglichen 27 Punkten nur sieben geholt haben, dann ist das schon zu wenig. Die Mannschaft ist eigentlich viel zu gut, um dort zu stehen. Außerdem haben wir haben gemerkt, dass die Mannschaft nicht mehr zu 100 Prozent hinter dem Benni steht."

Becker kritisiert Vorgehensweise

Becker weist diesen Vorwurf zurück. "Viele Spieler, die auch anfangs einen schweren Stand hatten, haben mir danach geschrieben und sich für die Zeit bedankt", berichtet er. Vor allem die Art und Weise seines Aus stößt ihm sauer auf: "Die Enttäuschung und der Stachel sitzen sehr tief. Vor allem weil ich lange als Spieler hier war und es für mich eine Herzensangelegenheit war, hier Trainer zu sein. Die Vorgehensweise des Vorstands war nicht professionell. Es ist mir aber wichtig zu sagen, dass es nicht um den ganzen Verein geht".