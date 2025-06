Max Zachert (links) wechselt zu seinen "Herzensverein" in die Kreisoberliga. – Foto: © Christian Heilwagen

Aus guten Gründen!? Sportlich geht es zwei Klassen tiefer, dennoch ist diese Entscheidung eines ehemaligen Leistungsträgers der SpVgg Geratal wohl überlegt.

Max Zachert war in jungen Jahren direkt ein Shootingstart bei der Spielvereinigung Geratal. Kurz nach seinem 18. Geburtstag machte er damals sein erstes Thüringenliga-Spiel und war direkt der Matchwinner (Treffer beim 1:0-Sieg gegen Schleiz). Nach vier Jahren in der höchsten Thüringer Spielklasse geht’s nun zurück in die Kreisoberliga.

Die Entscheidung ab der neuen Saison wieder für den TSV Elgersburg in der Kreisoberliga Mittelthüringen aufzulaufen, war nicht leicht für Maximilian Zachert. „Es sind einige Faktoren, die da reingespielt haben. Vor fast einem Jahr kam bei mir die Erkenntnis, dass ich Geratal verlassen will. Ich war nicht mehr so richtig zufrieden mit allem. Elgersburg ist mein Herzensverein seit mein Vater vor zehn, zwölf Jahren dorthin gegangen ist. Seitdem habe ich jedes Spiel geguckt und war auch Stadionsprecher. Zudem habe ich dort meine ersten sechs Männerspiele gemacht“, beschreibt Max Zachert. Und diese sechs Spiele hinterließen einen dicken fetten Eindruck, denn in sechs Kreisliga-Spielen knipste Zachert gleich 18 Mal. Dann folgte die Corona-Pause. In der Spielpause wurden Vereine aus der Region auf Max aufmerksam: u.a. klopften der SV 09 Arnstadt und auch die SpVgg Geratal an. Der Weg führte schließlich nach Geraberg. 67 Thüringenliga-Partien, einige Verletzungspausen und 25 Tore später verlässt Max nun die Spielvereinigung. "..., dann will ich auch nichts ausschließen"