Aus Gundelfingen direkt nach Mallorca

Mit dem Schlusspfiff stand fest: ein Jahr nach dem dramatischen Abstieg hat der FC Gundelfingen den sofortigen Wiederaufstieg in die Bayernliga Süd geschafft. Durch den 2:1-Sieg gegen den TV Erkheim ist der Meistertitel in der Landesliga Südwest eingefahren. Nach 1993 (damals in die „alte“ Bayernliga, die direkt unter der 2. Bundesliga angesiedelt war), 2016 und 2021 feiern die Grün-Weißen zum vierten Mal den Sprung in die Bayernliga.