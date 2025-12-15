Aus für Thorsten Fink: KRC Genk zieht die Notbremse

In einer offiziellen Mitteilung gab Genk bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Fink vorzeitig beendet wird und bis auf Weiteres ein Interimstrainer die Mannschaft übernimmt. Der Verein bedankte sich bei Fink für seine Arbeit und sein Engagement, verwies aber zugleich darauf, dass die jüngsten Leistungen und Ergebnisse nicht den eigenen Ansprüchen entsprochen hätten.

Unter Fink war es Genk nicht gelungen, die gewünschten Konstanz in der Liga zu finden, zudem blieb die Mannschaft hinter den Erwartungen in den nationalen Wettbewerben und im europäischen Kontext zurück. Trotz einzelner positiver Auftritte gelang es dem Team nicht, eine stabile Serie zu starten und sich dauerhaft in der Spitzengruppe festzusetzen. Die fehlende Weiterentwicklung im Spiel nach vorne und wiederkehrende defensive Schwächen verstärkten die Kritik.

Im Umfeld des Vereins wurde die Entscheidung zwar nicht überraschend aufgenommen, sorgt aber dennoch für Diskussionen über die sportliche Ausrichtung und Kaderzusammenstellung. Für den Nachfolger Finks steht nun eine anspruchsvolle Aufgabe an: Er muss die Mannschaft stabilisieren, das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen und Genk wieder auf Kurs in Richtung der internationalen Plätze bringen. Wer die Nachfolge dauerhaft antreten wird, ließ der Verein zunächst offen.