Julie Wojdyla und Co. konnten nicht für eine weitere Überraschung sorgen – Foto: Paul Krier (Archiv)

Aus für Racing nach fatalen sieben Minuten Mit Video! Drei schnelle Gegentore nach rund einer halben Stunde für Luxemburger Meisterinnen Verlinkte Inhalte Frauen-CL Racing Shkodra

Gestern, 10:00 Uhr KF Vllaznia Shkodër Shkodra Racing FC Union Luxemburg Racing 3 1 Abpfiff + Video Mit der gelernten Stürmerin Boisson im Tor für die rot gesperrte Burtin hielt Racing rund eine halbe Stunde lang seinen Kasten sauber, ehe es zu fatalen sieben Minuten kam. In der 27.‘ bekam die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Bajraktari traf aus kurzer Distanz halbhoch zum 1:0. Keine 120 Sekunden später vollendete Doci eine schöne Kombination von der Strafraumgrenze zum 2:0.

Und wiederum nur kurze Zeit danach war es ein Ballgewinn der Albanerinnen im Mittelfeld, durch den Deda viel Platz in der Mitte bekam und frei Richtung Strafraum zog, wo sie zwei Haken setzte und das Leder oben rechts in den Winkel zimmerte (3:0, 33.'). In der 2.Halbzeit sah Racings Machado gelb-rot (76.'), doch in Unterzahl gelang Corplet per Kopf im Anschluss an eine Ecke immerhin das Ehrentor (3:1, 90.').