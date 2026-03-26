"Aus" für Langquaider B-Junioren im Verbandspokal Bericht

Überaus achtbar schlugen sich die B1-Junioren der (SG) TSV Langquaid gegen den klaren Favoriten SpVgg Landshut, die derzeit den zweiten Rang in der Landesliga belegt. Unter der Leitung von Schiedsrichter Maximilian Kremser (TSV Rottenburg) schien alles seinen erwarteten Lauf zu nehmen, als die Gäste nach sieben Minuten durch einen Treffer Ayan Ciftcis mit 0:1 vorne lagen. Die Gastgeber gaben im Waldstadion jedoch nicht klein bei, sondern kamen in der 20. Minute durch Alexander Schwarz zum 1:1-Ausgleich. Die Landshuter lagen fünf Minuten vor der Pause wieder in Front, da Kapitän Louis Beutel ein unglückliches Eigentor beisteuerte. Auch durch fünf Spielerwechsel im Verlauf des zweiten Durchgangs konnte kein Umschwung mehr eingeleitet werden, vielmehr erhöhten die Martinstürmler durch zwei weitere Tore auf 1:4, was den Aufstieg in die nächste Pokalrunde mit sich brachte.

(SG) TSV Langquaid : Ardit Shillova - Louis Beutel (C), Lennox Keune, Yazan Alhamdo, Linus Lauerer, Nico Kötterl, Raphael Stummer, Alexander Schwarz, Felix Metzner, Simon Ganslmayer; Matthias Zellner (ETW), Tobias Colotto (64.), Raphael Hoffmann (55.), Benjamin Heinrich (67.), Miki Lazarov (41.), Ali Husein (41.) - Trainer: Raphael Niedermeier



