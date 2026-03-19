Aus für die Reserve: FC Land Wursten II nicht mehr im Spielbetrieb 2. Herren des FC steht als erster Absteiger fest von FuPa Lüneburg · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Ein Bild aus besseren Zeiten: 2022 gewann der FC die KSB Plakette – Foto: Harneit

Die 2. Kreisklasse Cuxhaven Nord verliert mit sofortiger Wirkung eines seiner Teams. Der FC Land Wursten II gibt auf. Damit steht das Team bereits vor der ursprünglich für heute Abend angesetzten Partie beim TSV Geversdorf II als erster Absteiger fest.

Ein bitteres Ende nach soliden Jahren

Die Entscheidung markiert den vorläufigen Schlusspunkt einer Reise, die in der jüngeren Vergangenheit (in der Spielzeit 2021/22) mit dem Aufstieg aus der 3. Kreisklasse vielversprechend begonnen hatte. In den darauffolgenden Jahren etablierte sich die Reserve des FC Land Wursten zunächst im gesicherten Mittelfeld der 2. Kreisklasse (Rang 5, 8 und 7). 2022 krönte das Team die gute Leistung mit dem Gewinn der KSB Plakette. In der aktuellen Saison lief sportlich jedoch nur wenig zusammen. Die Bilanz der laufenden Spielzeit liest sich ernüchternd:

Die Statistik dieser Saison: 2 Siege, 2 Remis, 10 Niederlagen und knackige 92 Gegentore.



Der Rückzug der zweiten Mannschaft ist auch ein Spiegelbild des anhaltenden Mannschaftsschwunds im Amateurfußball. Mit der Abmeldung der Reserve schrumpft die Abteilung nun auf zwei aktive Teams im Herrenspielbetrieb zusammen: