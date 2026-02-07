Aus für die Baller League: Mittelhesse Pistor übt Kritik

Zu diesem Duell wird es vorerst nicht mehr kommen: Jacob Pistor (l.) misst sich mit Ex-Fußballprofi Max Kruse in der Baller League. Die Kleinfeldliga ist in Deutschland eingestellt worden. (Archivfoto) © Baller League/Reinaldo Coddou H.

Wetzlar. Erst verschoben, dann offenbar bewusst geheimgehalten und letztendlich komplett abgesagt: Das Aus der Baller League in Deutschland ist mittlerweile beschlossene Sache. Nach drei Saisons ist für die Kleinfeldliga Schluss. In den vergangenen Tagen gab es bereits verschiedenste Medienberichte über die Entscheidung. Der deutsche Markt sei aktuell zu klein, der Fokus liege mehr auf Großbritannien und den USA, schrieb unter anderem die „Bild“. Auch die Konkurrenz aus Icon League und Kings League habe das Produkt, das im Jahr 2023 von Stars wie Lukas Podolski, MontanaBlack oder Gamerbrother gepusht wurde, vor größere Herausforderungen gestellt.