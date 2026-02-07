Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Aus für die Baller League: Mittelhesse Pistor übt Kritik
Teaser BALLER LEAGUE: +++ Das Ende der Baller League in Deutschland trifft Fans und Spieler unerwartet. Auch den Ex-Waldgirmeser Jacob Pistor, der die mangelnde Kommunikation der Organisatoren kritisiert +++
Wetzlar. Erst verschoben, dann offenbar bewusst geheimgehalten und letztendlich komplett abgesagt: Das Aus der Baller League in Deutschland ist mittlerweile beschlossene Sache. Nach drei Saisons ist für die Kleinfeldliga Schluss. In den vergangenen Tagen gab es bereits verschiedenste Medienberichte über die Entscheidung. Der deutsche Markt sei aktuell zu klein, der Fokus liege mehr auf Großbritannien und den USA, schrieb unter anderem die „Bild“. Auch die Konkurrenz aus Icon League und Kings League habe das Produkt, das im Jahr 2023 von Stars wie Lukas Podolski, MontanaBlack oder Gamerbrother gepusht wurde, vor größere Herausforderungen gestellt.