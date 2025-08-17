Aus für den SSV Ulm in der 1. Runde des DFB-Pokals

Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert die erste Runde im DFB-Pokal mit 0:1 gegen die SV Elversberg. Das Tor erzielte Felix Keidel.

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der SSV zu Hause auf die SV Elversberg. Während die Spatzen an den Heimsieg im Ligabetrieb gegen Erzgebirge Aue anknüpfen wollen, hoffen die Gäste aus Elversberg ihre Bilanz im Donaustadion zu verbessern. In bisher acht Partien konnten sie erst einmal in Ulm gewinnen. Vor über 9500 Zuschauern pfeift Schiedsrichter Richard Hempel die Partie an.

4′ Röser setzt Elvserberg-Keeper Kristof unter Druck, dem der Ball verspringt. Kahvic nimmt die Kugel auf, kann den Fehler aber nicht nutzen.

13′ erster Abschluss des der Partie. Conté probiert es per Freistoß aus rund 25 Metern. Sein Schuss landet auf dem Tor.

24′ erste große Chance für Elversberg. Günther flankt von links ins Zentrum und findet Conté, der knapp am langen Eck vorbei köpft.

28′ Zimmerschied schickt Ebnoutalib, der den Ball an der Grundlinie an Ortag vorbeispitzelt. Boller ist aber im Zentrum zur Stelle und klärt.

33′ Wieder kommt Günther über links, diesmal versucht er es mit einer flachen Hereingabe. Nachdem zwei Elversberg verpassen klärt Mazagg.

41′ Conté schickt Zimmerschied, der links im Strafraum aus spitzem Winkel zum Abschluss kommt – Ortag kann aber parieren.

45+1′ Nach einer Ecke landet der Ball bei Ebnoutalib, der aus zehn Metern an Ortag scheitert. Pinckerts Nachschuss wird von Boller geblockt.

45+2′ Halbzeit im Donaustadion.

50′ Poreba versucht es aus der Distanz. Kein Problem für Ortag.

54′ Seegert kommt nach einer Ecke zum Kopfball. Der Ball kann aber von Gyamerah geblockt werden.

60′ Röser steht plötzlich frei vor Kristof und erzielt das vermeidliche 1:0, doch Schiedsrichter Hempel entscheidet auf hauchzartes Abseits. Ob Röser wirklich im Abseits stand, lässt sich nicht auflösen, da es keinen VAR in der 1. Runde des DFB-Pokal gibt.

65′ Ortag kann einen Abschluss von Zimmerschied zur Seite abwehren. Petkov hat per Nachschuss die große Chance, schießt aber über das Tor.

73′ Tor für Elversberg. #ULMELV 0:1. Ein abgeblockter Schuss landet bei Keidel, der den Ball einmal annimmt und dann wuchtig ins kurze Eck abschließt.

81′ Keidel mit dem nächsten Anschluss aufs kurze Eck. Diesmal kann Ortag stark parieren.

90+3′ Abpfiff der Partie.

Fazit & Ausblick

Der SSV Ulm 1846 Fussball verliert knapp mit 0:1 gegen die SV Elversberg und scheidet damit aus dem DFB-Pokal aus. In einem über lange Zeit ausgeglichenen Spiel, konnten sich die Gäste mehr Chancen erarbeiten und schlagen am Ende eiskalt zu und bringen das 0:1 über die Zeit. Für die Spatzen geht es nächsten Samstag um 16.30 Uhr in Duisburg weiter. Tickets für das Spiel gibt es hier